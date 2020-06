Complexiteit IT neemt toe Veel bedrijven in het mkb hebben grote moeite om hun IT-infrastructuur te begrijpen en - als gevolg - optimaal te gebruiken en door te ontwikkelen. Uit een representatief onderzoek van AMIS Conclusion blijkt dat 41 procent van de verantwoordelijken voor de IT de huidige IT-oplossingen en technologie te ingewikkeld vindt. De helft van de ondervraagden geeft bovendien aan dat hun huidige IT-landschap niet de optimale ondersteuning biedt.



De verwachting is dat de complexiteit van de IT de komende tijd verder toeneemt. Volgens AMIS liggen grote problemen daardoor op de loer. André van Dalen, algemeen directeur AMIS Conclusion: "Veel IT-landschappen zijn niet meer van deze tijd. Ze bestaan uit houtje-touwtje koppelingen en er is veel doorontwikkeld op verouderde technologie. De systemen zijn ook ondoorzichtig geworden, omdat telkens extra toevoegingen op het systeem worden gedaan. Vaak denken bedrijven: ‘Het werkt, niet meer aanzitten’. De ontwikkelingen op IT-gebied volgden zich al snel op en door de coronacrisis ontstaat er ongetwijfeld een verdere stroomversnelling. Organisaties die nu al aangeven dat hun IT-oplossingen te ingewikkeld zijn, gaan in de toekomst zeker vaker tegen problemen aanlopen."



Geen prioriteit binnen de organisatie

Het onderzoek ondersteunt de woorden van Van Dalen. Zo denkt bijna de helft van de ondervraagden dat een goedwerkend IT-landschap binnen de organisatie ontbreekt. Een nagenoeg even grote groep zegt dat er nog een verbeterslag gemaakt kan worden in de mate waarin de organisatie investeert in nieuwe en verbeterde IT-oplossingen. Zes op de tien respondenten geeft daarnaast aan dat het onderhoud van de IT beter moet. Het is echter de vraag of de noodkreet gehoor vindt: ruim de helft van de respondenten vertelt dat het optimaliseren van IT binnen de organisatie geen prioriteit heeft.



Vrijwel onmogelijk

Een meerderheid van de ondervraagden probeert normaalgesproken actief op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op IT-gebied, bijvoorbeeld door het bezoeken van seminars en congressen. De hoeveelheid ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat blijvende verdieping lastig is, zo stelt twee derde van de respondenten in het onderzoek van AMIS. Ook geven zes op de tien deelnemers aan dat hun opleiding indertijd te generiek was om de uitdagingen van nu aan te gaan.



Onjuist

Ondanks de moeilijkheden waar het mkb momenteel tegenaan loopt, beoordelen de ondervraagden hun algehele IT-kennis met een ruime voldoende (gemiddeld een 7,2). Of dit cijfer recht doet aan de realiteit is de vraag. In het onderzoek van AMIS kregen de ruim 500 deelnemers twee vragen om hun kennis te toetsen. Ruim negen op de tien ondervraagden beantwoorden beide vragen over recente ontwikkelingen onjuist.