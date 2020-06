Aankoopintentie auto blijft ondanks coronacrisis Als gevolg van de crisis is voor 57 procent van de Nederlanders het bezit van een eigen auto nog belangrijker geworden. Dit blijkt uit onderzoek van AutoScout24 naar het autokoopgedrag van consumenten in Europa. In Duitsland, Italië, Oostenrijk en België liggen deze percentages nog hoger; gemiddeld 65 procent van de Europeanen vindt dit. Door 74 procent van de Europeanen wordt het openbaar vervoer dan ook vermeden; vooral Italianen (84 procent) en Belgen (82 procent) maken hier momenteel zo min mogelijk gebruik van.



Rachel Gómez y Maseland, Country Manager van AutoScout24 in Nederland, licht toe: "Wat opvalt is dat de impact van de crisis en de bijbehorende mate van maatregelen per land duidelijk terug te zien zijn in de resultaten van ons onderzoek. Zo wordt in Italië en België het openbaar vervoer logischerwijs meer vermeden en wordt het bezit van een eigen auto hier belangrijker gevonden dan door Duitsers, Nederlanders en Oostenrijkers. Ook is te zien dat vooral Italianen en Belgen de aanschaf van een auto nu meer willen uitstellen vanwege de crisis. In Duitsland, Nederland en Oostenrijk is dit minder het geval, aangezien de maatregelen in deze landen iets soepeler waren en daardoor het effect op de automarkt gelukkig in mindere mate te merken is."



Meerderheid Nederlanders behoudt aankoopintentie auto

Welk effect heeft de huidige situatie op de automarkt? Voor 56 procent van de Nederlanders heeft de crisis geen invloed op hun koopintentie - ze willen nog steeds hun droomauto kopen. Ondanks dat 41 procent zegt grote uitgaven voorlopig uit te stellen, geeft iets meer dan de helft (53 procent) aan dat de crisis geen invloed heeft op hun geplande budget voor een nieuwe auto.



38 procent Europeanen is bereid online auto te kopen

Als er wordt gekeken naar de bereidheid om online een auto te kopen, dan zegt ruim een derde (38 procent) van de Europeanen dit momenteel een goede optie te vinden. Zo is de houding van één op de vijf positief veranderd door de crisis en zijn zij nu meer bereid een auto online aan te schaffen. Ook worden 360° foto’s gezien als een geschikt alternatief voor de traditionele auto-inspectie (72 procent) en vindt een derde (32 procent) het maken van een digitale testrit een goed idee. Vooral Italianen zijn grote voorstanders van deze nieuwe mogelijkheden.