Gebruiksgemak en hygiëne belangrijkste redenen voor contactloos betalen Meer dan driekwart (78 procent) van alle Europese betalingen zijn nu contactloos. Dit blijkt uit data van Mastercard. De belangrijkste redenen die hiervoor genoemd worden zijn gebruiksgemak en hygiëne. Aanvullend onafhankelijk Europees onderzoek naar betaalgewoonten laat zien dat het gaat om een blijvende verandering in het betaalgedrag van consumenten.



Europese consumenten noemen gebruiksgemak (85 procent) en hygiënische redenen (81 procent) als belangrijkste redenen om permanent over te stappen op contactloze betalingen voor dagelijkse aankopen. Ze zijn zich door de coronapandemie meer bewust geworden van de hygiënische risico’s van contant geldgebruik. Dit geldt ook voor bijna de helft (43 procent) van de Nederlanders. Contactloze betalingen worden verreweg het meest gedaan in supermarkten (87 procent), gevolgd door apotheken (54 procent) en detailhandel (48 procent).



Coronapandemie veroorzaakt sterke daling in cashgebruik

In maart heeft Mastercard bijgedragen aan de verhoging van de betaallimieten in 42 Europese landen naar aanleiding van de coronapandemie, om betalingen sneller, veiliger en gemakkelijker te maken. Sinds de contactloze limieten zijn verhoogd, zijn er antifraudemaatregelen zoals cumulatieve limieten en verscherpte fraudecontroles geïmplementeerd, waardoor consumenten beschermd worden en zonder zorgen contactloos kunnen betalen.

Uit het onderzoek blijkt dat het cashgebruik van 42 procent van de Europeanen tijdens de coronapandemie is afgenomen. Bijna een op de vijf (zeventien procent) maakt zelfs helemaal geen gebruik meer van contant geld. Daarnaast vindt driekwart (73 procent) van de Europeanen dat een einde van de pandemie geen reden is om af te stappen van contactloze betalingen. Negen op de tien (89 procent) geeft aan de stap naar contactloze betalingen als eenvoudig te hebben ervaren en een ruime meerderheid (64 procent) heeft zelfs een duidelijke voorkeur voor contactloze betalingen in winkels.

Vergeleken met de rest van Europa wordt in Nederland nog minder contant betaald. Maar liefst 42 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan niet langer contant geld te gebruiken en 39 procent zegt vaker contactloos te betalen.



Mobiele contactloze betalingen verdubbeld

Mastercard zag in het eerste kwartaal van 2020 ook de mobiele contactloze betalingen verdubbelen van zeven procent naar veertien procent, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Toch blijven contactloze betalingen met de betaalpas het meest populair (86 procent), gevolgd door meer dan een kwart (28 procent) van de consumenten die regelmatig contactloos met hun mobiele telefoon betaalt. Vier procent voldoet zijn contactloze betaling via andere apparaten, zoals een smartwatch of andere wearable. Ook in Nederland zijn contactloze betalingen met de betaalpas het meest populair (89 procent), gevolgd contactloos betalen met mobiele telefoon (26 procent) en smartwatch of andere wearable (zeven procent).

"In Europa, en vooral in Nederland, ging de transitie naar contactloze betalingen al relatief snel. Dit geldt niet alleen voor de adoptie, het is duidelijk te zien dat consumenten de nieuwe betaalmanier blijvend omarmen," aldus Milan Gauder, Executive Vice President van Product and Innovation Europa bij Mastercard.