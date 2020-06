Cybercriminaliteit neemt toe met inkomen en online doorgebrachte tijd Mensen die in Nederland wonen lopen een groot risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, blijkt uit de nieuwe Cyber Risk Index van NordVPN. Nederland heeft een economie met een hoge inkomens, geavanceerde technologische infrastructuur, verstedelijking en digitalisering. Deze zelfde factoren verhogen echter de aanwezigheid van cybercriminaliteit.



De Cyber Risk Index van NordVPN omvat 50 landen die 70 procent van de wereldbevolking uitmaken. Nederland staat in de geanalyseerde landen op de zeventiende plaats van de meest kwetsbare landen voor cybercriminaliteit.



No Country CRI 13-15 België 0.621 13-15 Canada 0.621 13-15 Chili 0.621 16 Australië 0.620 17 Nederland 0.617 18 Argentinië 0.601 19 Zwitserland 0.597 20 Zuid-Korea 0.556 21 Duitsland 0.530 22 Brazilië 0.519

Wat vergroot het cyberrisico in Nederland

Nederland is op deze hoge plek terechtgekomen vanwege de aanzienlijke blootstelling aan cyberdreigingen. "Cybercriminelen zoeken geen slachtoffers, ze zoeken naar kansen - net zoals zakkenrollers op drukke plaatsen," zegt Daniel Markuson, digitale privacy-expert bij NordVPN. "Als u maar genoeg tijd doorbrengt in een volle bus, zal een zakkenroller uiteindelijk 'per ongeluk' tegen u aanschurken. Het is hetzelfde verhaal online. uw cyberrisico neemt toe met elk extra uur dat u online doorbrengt. "

Uit de Cyber ​​Risk Index van NordVPN blijkt dat 95 procent van de Nederlanders internet gebruikt, wat wereldwijd de zevende hoogste score is. Daarnaast gebruiken negen van de tien smartphones, waarmee Nederland wereldwijd op de vierde plaats staat, en wonen negen van de tien mensen in steden. "Acht van de tien mensen winkelen online - dat is wereldwijd de zevende hoogste score," zegt Markuson. "Het maandloon in Nederland is $2.000 hoger dan het gemiddelde van alle geanalyseerde landen. Daarom richten cybercriminelen zich op Nederland - het zit boordevol aantrekkelijke doelwitten die voldoende kansen bieden om toe te slaan."



Wat vermindert het cyberrisico in Nederland

Nederland staat twaalfde in de Global CyberSecurity Index. De Global CyberSecurity Index wordt berekend op basis van juridische, technische, organisatorische en capaciteitsopbouwende factoren op landenniveau.

Cybersecurity-infrastructuur heeft echter een beperkte impact op cybercriminaliteit. "Cyberrisicomanagement op nationaal niveau is natuurlijk belangrijk, maar het maakt op zichzelf nauwelijks een verschil. Online beveiliging moet individueel worden aangepakt. Begrijpen wat het cyberrisico vergroot - dat online doorgebrachte tijd en hoogte van inkomen zwaarwegende factoren zijn - is een zeer belangrijke stap in de richting van een veiliger digitaal leven," zegt Markuson.

Dat is nog een reden waarom Nederland niet hoger op de lijst van meest kwetsbare landen staat. Het grootste deel van de Nederlandse bevolking mag dan actieve internetgebruiker zijn, de tijd die zij online doorbrengen is beperkt. Inwoners van Nederland brengen volgens de Cyber ​​Risk Index twee uur minder online door dan inwoners van andere landen. Daarnaast speelt slechts een klein percentage van de mensen online games. Bovendien is de algemene criminaliteit in Nederland vrij laag.





Gemiddeld Nederland Internetpenetratie 79 procent 95 procent Smartphonepenetratie 65 procent 91 procent eCommercepenetratie 69 procent 82 procent Facebookpenetratie 58 procent 65 procent Instagrampenetratie 29 procent 37 procent VoD-penetatrie 29 procent 32 procent Online Games-penetratie 11 procent 8 procent WiFi per 100 stedelingen 2.7 4.0 Tijd doorgebracht op internet 6:30 4:44 Stedelijke populatie 76 procent 91 procent Gemiddeld maandinkomen in US$ 2,600 4,402 Reisbewegingen per inwoner 0.7 1.0 Criminaliteitsindex 39.39 28.57 Global Cybersecurity Index 0.767 0.885

NordVPN creëerde de Index in samenwerking met Statista, de toonaangevende leverancier van bedrijfsgegevens in de wereld. De Index is gemaakt in drie fasen. Ten eerste verzamelde Statista sociaal-economische, digitale, cyber- en misdaadgegevens van de 50 geselecteerde landen. Daarna analyseerde NordVPN de positieve en negatieve impact van de data op het cyberrisico en berekende de correlatie tussen de eerste drie datasets (sociaal-economisch, digitaal, cyber) en de vierde (misdaad).



Ten slotte bracht NordVPN de gegevens terug tot de veertien belangrijkste factoren, gebruikte deze om de Index te creëren en rangschikte de 50 landen op basis van het cyberrisico waarmee ze worden geconfronteerd.



Nr. Factor Nr. Factor 1 Stedelijke populatie 8 Online games-penetratie 2 Gemiddeld maandinkomen 9 VoD-penetratie 3 Toerisme 10 Beschikbaarheid openbare wifi 4 Internetpenetratie 11 Facebookpenetratie 5 Smartphonepenetratie 12 Instagrampenetratie 6 Tijd doorgebracht op internet 13 Criminaliteitsindex 7 E-commercepenetratie 14 Global Cybersecurity Index