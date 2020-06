Subsidie elektrische auto’s aanstaande Het aantal geregistreerde nieuwe personenauto’s in Nederland is afgelopen maand met 59,2 procent gedaald ten opzichte van mei 2019. Uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er 14.934 voertuigen op kenteken werden gezet, tegen 36.601 in dezelfde maand vorig jaar.



Door vraaguitval als gevolg van de coronamaatregelen en de sluiting van autofabrieken wereldwijd bleef het aantal registraties ver achter bij het niveau van mei 2019. Ook in april bedroeg de daling meer dan 50 procent in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden. Nu de meeste autofabrikanten de productie in meer of mindere mate weer hebben opgestart, kunnen de komende periode ook de eerder reeds bestelde voertuigen uitgeleverd en geregistreerd worden, waarvan de levering vertraagd is.



In hoeverre productiebeperkingen en de vraaguitval door zakelijke en particuliere kopers van invloed gaat zijn op de verkoopcijfers in de rest van het jaar, is nog ongewis. Tot en met mei werden 133.325 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat zijn er ruim 50.000 -oftewel 27,8 procent- minder dan in de eerste vijf maanden van 2019. De verkoop van elektrische auto’s wordt vanaf 1 juli gestimuleerd met een nieuwe subsidie voor particuliere kopers. Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto is 4.000 euro beschikbaar en voor een gebruikte 2.000 euro.



De meest geregistreerde merken in mei 2020 waren:

1. KIA met 1.782 exemplaren en 11,9 procent marktaandeel

2. Volkswagen (1.570 en 10,5 procent)

3. Peugeot (1.175 en 7,9 procent)

4. Renault (934 en 6,3 procent)

5. Opel (900 en 6,0 procent)



De meest geregistreerde modellen in mei 2020:

1. KIA Niro met 565 stuks en 3,8 procent marktaandeel

2. KIA Picanto (549 en 3,7 procent)

3. Renault Clio (476 en 3,2 procent)

4. Peugeot 108 (466 en 3,1 procent)

5. Volkswagen Polo (365 en 2,4 procent)