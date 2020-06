Kwart online retailers leende voor coronacrisis al om bedrijfskosten of salarissen te betalen In de afgelopen twee jaar heeft 65 procent van de online retailers in Europa extra financiering nodig gehad. In dit percentage zijn de leningen als gevolg van de coronacrisis niet verwerkt. Dit blijkt uit onderzoek van Banking Circle uitgevoerd onder ruim 1.500 online retailers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Scandinavië en Nederland. Van deze 65 procent, gebruikte 23 procent de financiering om de loonkosten te dekken. Daarnaast leende 27 procent om reguliere bedrijfskosten te betalen.



Het is voor Europese online retailers lastig om toegang te krijgen tot extra financiering. Zo heeft een kwart drie tot vier weken moeten wachten op financiering. Nog eens 22 procent moest er maar liefst één tot twee maanden geluld hebben, en zes procent zelfs vijf tot zes maanden. Ook bankieren over de grens kost online retailers moeite. Zo heeft negentien procent van de online retailers contact met verschillende bankfilialen in elk land waar zij actief zijn. Van de Nederlandse bedrijven werkt 20 procent met meerdere banken in verschillende landen.



Bankieren kost de online retailer moeite

Anders la Cour, CEO bij Banking Circle: "De markt van online retail groeit zeer snel, maar nieuwkomers krijgen te maken met diverse barrières voor een goede bedrijfsvoering. Dit omdat gevestigde financiële instellingen bang zijn voor het risico dat deze retailers met zich meebrengen. Dit onderzoek legt de tekortkomingen van de bancaire sector bloot. Waardoor er een rol lijkt weggelegd voor betalingsaanbieders die online retailers nu al ondersteunen. Zij kunnen retailers ook zakelijke bancaire diensten aanbieden, zoals toegang tot financiering. Zeker in het huidige economische klimaat zal die steun meer dan ooit worden gewaardeerd."



Te hoge kosten en te weinig prioriteit

Ondanks de uitdagingen die online retailers ervaren met bankieren, is het overgrote deel wel tevreden over hun huidige bank: 87 procent vindt dat hun bedrijf goed wordt bediend. Van de bedrijven die ontevreden zijn met hun bank, vindt 43 procent dat zij geen prioriteit zijn voor hun bank. 42 procent is voornamelijk ontevreden wegens de hoge kosten.