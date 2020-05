Juist vandaag maken slimme oplossingen het duurzame verschil voor morgen. Studenten, start-ups en jonge ondernemers kunnen vanaf nu hun ideeën aanmelden om mee te dingen naar de felbegeerde CSU Innovatie Award. De meest impactvolle innovaties krijgen van CSU een kick-start en komen direct in de volgende versnelling. Inschrijven kan tot en met vrijdag 11 september via www.csu.nl/innovatieaward.



Juist nu is innovatie waardevoller dan ooit. Niet alleen in de facilitaire branche, maar in de gehele samenleving ontstaan uitdagingen die we niet hadden verwacht. De samenleving doet meer dan ooit een beroep op aanpassingsvermogen en wendbaarheid. Hoe komen we tot een nieuw normaal en wat is dat dan eigenlijk? Welke plek neemt duurzaamheid in? Kunnen we versnellen op het vlak van sociale innovaties en hoe draagt het bij aan het aanjagen van economische groei? Uitdagingen die vragen om nieuwe denkwijzen.



Duurzame ideeën met impact

Bij de CSU Innovatie Award staat een nieuwe toekomst centraal. CSU daagt deelnemers uit om met slimme oplossingen te komen die de leefwereld en werkomgevingen van mensen beter, gezonder en gelukkiger maken. Esmée Ficheroux, juryvoorzitter CSU Innovatie Award: "We geloven dat onze oproep aan jonge ondernemers gaat bijdragen aan duurzame innovaties voor de facilitaire branche. En aan een morgen om weer naar uit te kijken. Nét zo mooi is het dat we met deze Award startende ondernemers aanmoedigen om dóór te gaan. Juist nu."



Een kick-start naar succes

De CSU Innovatie Award is een succesversneller en brengt impactvolle innovaties direct in de spreekwoordelijke volgende versnelling. Zo ontvangt de winnaar een investeringsbudget van € 10.000,- én professionele begeleiding. Denk aan coaching, toegang tot relevante netwerken en een marketing-boost om het idee goed in de markt te kunnen zetten. Een kick-start naar succes!

Aanmelden kan via www.csu.nl/innovatieaward. Een speciale vakjury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, impact, toepasbaarheid en ondernemerschap. Uit alle inzendingen worden zes ondernemers genomineerd, die op 7 oktober hun idee live pitchen op een nader te bepalen locatie. Uiteindelijk staan drie finalisten op 5 november op het podium in de Efteling, waar de CSU Innovatie Award 2020 wordt uitgereikt tijdens het CSU Hospitality Congres. Indien het niet mogelijk is door de genomen maatregelen om een fysieke bijeenkomst te organiseren, vinden deze activiteiten online plaats.



Challenges

De 1,5 meter economie vraagt om slimme oplossingen. Hoe komen we snel tot een nieuw normaal en wat is dat dan eigenlijk? CSU lanceert daarom in aanloop naar de award diverse verkorte challenges van een maand. Wie de beste oplossing voor het antwoord op een actuele vraag of probleem heeft, kwalificeert zich direct als genomineerde voor de CSU Innovatie Award 2020 en maakt ook zo kans op € 10.000,-. Patrick Trentelman van Spacetime Layers was de winnaar van de CSU Innovatie Award 2019. Hij ontving een kick-start naar succes voor zijn platform dat organisaties in staat stelt locatie-specifieke informatie beschikbaar te maken via een app opgebouwd uit kaartlagen: Layers.