De eerste editie van Techleap.nl Rise igelanceerd. Met dit ambitieuze programma zetten Techleap.nl en topondernemers als Pieter van der Does (Adyen), Ali Niknam (bunq), Steven Schuurman (Elastic), Chris Hall (Bynder), Michiel Muller (Picnic) en Gillian Tans (Booking.com) zich in om de meest veelbelovende scale-ups van Nederland sneller internationaal te laten groeien. Scale-ups die meedoen aan de eerste batch, zijn: Easee, Floryn, LTO Network, Mapiq, Nico.Lab, Online Payment Platform, Polarsteps, Quicargo, Starred en Wizenoze.



Als onderdeel van het programma worden founders in groepen van tien tot vijftien deelnemers aangespoord om ook van elkaar te leren over de uitdagingen van het opschalen van een bedrijf. Zij krijgen daarbij ondersteuning en feedback van Nederlandse topondernemers die hun eigen inzichten en geleerde lessen delen met de nieuwe lichting veelbelovende scale-ups. Ook worden de ondernemer

s worden als onderdeel van het programma (inter-)nationaal op de kaart gezet bij corporates, investeerders en media. Ieder kwartaal zal Techleap.nl Rise met een nieuwe groep ondernemers starten.



Ambitie

Het doel van Techleap.nl Rise is om de opkomst en ontwikkeling van wereldkampioenen in de technologiesector te ondersteunen, minder afhankelijk te worden van technologische oplossingen uit andere landen en een klimaat te creëren waarin twee unicorns per jaar kunnen ‘opstijgen’. In 2023 wil Techleap.nl Rise 250 veelbelovende scale-ups hebben ondersteund. De inzichten uit het programma worden ook gedeeld om het tech-ecosysteem in Nederland verder te verbeteren en knelpunten en oplossingen te definiëren voor de groei-uitdagingen van scale-ups. Om extra impact te maken, gaat Techleap.nl Rise voor de volgende batch met een thema specifieke aanpak werken.



Hoge eisen aan deelnemers

De criteria om mee te doen, zijn streng: een scale-up komt in aanmerking voor het programma als ze aan de volgende criteria voldoen: op dit moment wordt €10M+ opgehaald in een financieringsronde of ze zijn dit bedrag aan het voorbereiden om op te halen met hun volgende ronde (die waarschijnlijk al eerder voor €1-5M is gefinancierd); een jaarlijkse omzet van meer dan 1 miljoen euro; meer dan tien FTE in dienst; minimaal 50 procent groei op jaarbasis en een duidelijk begrip van het product/dienst en de markt die ze bedienen.

Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap.nl: "De Corona-crisis heeft weer aangetoond hoe belangrijk het is om niet te afhankelijk te worden van technologische oplossingen uit landen. Met Techleap.nl Rise willen we daarom meer Nederlandse techbedrijven voortbrengen die zichzelf internationaal kunnen meten met de besten. We hebben de beste ondernemers uit het vak bereid gevonden om onze meest belovende scale-ups te helpen met eerlijke harde en constructieve feedback. Door zo van elkaars ervaringen te leren en ze aan de juiste partijen te verbinden, creëren we een innovatief klimaat waarin de techleiders van morgen boven zichzelf kunnen opstijgen."

Gillian Tans, Chairwomen Booking.com: "Het Techleap.nl Rise programma stelt me in staat om de inzichten van mijn eigen scale-upreis met Booking.com terug te geven aan de meest veelbelovende bedrijven van nu."

Koen Droste, CEO Polarsteps: "Techleap.nl Rise is belangrijk voor ons omdat het ons toegang biedt tot de internationale techscene: van investeerders, tot media en techtalent. We verwachten dat het programma echte impact gaat hebben op de groei van ons bedrijf door de connecties die we kunnen maken."



Lees hier meer over de geselecteerde scale-ups en het programma.