Bedrijven kunnen via de COL een aanvraag vanaf € 50.000,- indienen De aanvragen voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) blijven binnenstromen. Sinds 29 april hebben 1.507 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een aanvraag gedaan voor een COL. Deze bedrijven vragen in totaal € 540 miljoen aan. Inmiddels zijn 311 aanvragen goedgekeurd voor ruim €100 miljoen. Circa 50 procent van de aanvragen is nog in behandeling.





Het kabinet maakte woensdag 20 mei bekend dat er in aanvulling op een eerdere tranche van € 100 miljoen nog eens € 150 miljoen beschikbaar komt voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Gezien de grote hoeveelheid aanvragen is hier grote behoefte aan. Bedrijven kunnen via de COL een aanvraag vanaf € 50.000,- indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen verstrekken de leningen.

AppThis Group uit Enschede ontving als eerste bedrijf een COL in Oost-Nederland. "We gebruiken de lening voor opvulling van de teruggevallen omzet en voor de laatste productaanpassingen in verband met de 1,5 meter condities bij onze klanten," zegt Arjan Zwarteveen die samen met Andreas Weber het bedrijf runt.

Ook Qlayers uit Delft ontving een COL. Founder en CEO Josefien Groot: "De COL past perfect bij het soort bedrijf wat wij zijn. Een innovatieve startup met hoge kosten ten opzichte van de inkomsten. Dankzij de COL kunnen wij onze productontwikkeling afmaken en op tijd in de markt zetten."



Meer informatie over de COL-aanvragen tot nu toe

Bijna driekwart van de aanvragen is voor kleinere tickets tot € 250.000,-. Maar de 23 procent scale-ups die een COL-aanvraag hebben gedaan zijn wel goed voor circa de helft van het totaal gevraagde bedrag van € 540 miljoen. Alle aanvragers tezamen vertegenwoordigen meer dan 15.000 banen.

Ruim een derde van de innovatieve bedrijven die een aanvraag heeft gedaan is actief op het gebied van softtech (platform, SaaS, AI), maar er zijn ook veel aanvragen vanuit medtech, life sciences, cleantech en hightech.