Niet aanmelden kan rouwende partner duizenden euro’s per jaar kosten Zwitserleven vraagt stellen die gaan samenwonen om goed naar hun pensioenregeling te kijken en tijdig bij hun werkgever of pensioenuitvoerder aan te geven dat zij partners zijn. Samenwoners, die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, komen in de meeste gevallen niet in aanmerking voor een partnerpensioen. Bij het overlijden van de partner kan dat duizenden euro’s op jaarbasis schelen.



Hans Visser, general manager Pensioenen bij Zwitserleven: "U gaat samenwonen. Dan denkt u aan klussen, verhuizen, meubels uitzoeken, maar niet meteen aan uw pensioen. Toch is het verstandig om er even bij stil te staan. Niet alle pensioenregelingen kennen namelijk een partnerpensioen voor samenwoners. Dat is een uitkering die bestemd is voor uw partner na uw overlijden. Sommige stellen wonen jarenlang samen en hebben soms zelfs kinderen, maar bij het overlijden van de partner kunnen zij geen aanspraak maken op partnerpensioen. Dat kan duizenden euro’s per jaar schelen. Geld dat in zware tijden soms hard nodig is."



Niet automatisch geregeld

In de meeste pensioenregelingen is een huwelijk of geregistreerd partnerschap aanleiding om de partner automatisch aan te wijzen voor het partnerpensioen. Na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente automatisch aan uw pensioenuitvoerder door dat u een partner heeft en is het partnerpensioen automatisch verzekerd. Woont u samen, dan is de dekking voor een partnerpensioen meestal niet automatisch verzekerd.



Kom in actie

Visser: "Woont u samen en wilt u dat uw partner een partnerpensioen ontvangt na uw overlijden? Dan moet u meestal zelf in actie komen. U moet uw partner zelf aanmelden bij uw werkgever of pensioenuitvoerder. Bekijk de informatie van uw pensioenuitvoerder om te zien of er in uw pensioenregeling een partnerpensioen is. En laat uw partner dit ook doen bij zijn of haar pensioenregeling. Uw werkgever regelt namelijk het partnerpensioen voor uw partner en de werkgever van uw partner doet dat voor u."

Let op: geef ook aan uw werkgever of pensioenuitvoerder door als u uit elkaar gaat en niet meer samenwoont! Uw ex-partner blijft anders mogelijk recht houden op (een deel van) het partnerpensioen.