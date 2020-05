Onder andere veel werk voor strand- en terrasrunners verwacht Studenten die door toedoen van de maatregelen in de horeca hun bijbaan verloren, kunnen hun hart ophalen want er is straks weer volop vraag naar flexibele krachten. Vanaf 1 juni, het moment dat de terrassen weer open mogen, wordt er een hausse verwacht aan nieuwe corona zomerjobs. Er ontstonden de laatste tijd al nieuwe banen door het coronavirus, denk aan winkelkar schoonmakers en hostess banen om mensen te wijzen op de coronaregels op drukke plekken zoals winkelcentra.



Recruitment app NOWJOBS verwacht deze zomer een toename in het aanbod aan bijbanen. Het bedrijf voorziet vooral veel werk voor strand- en terrasrunners, ontsmetters, ijsverkopers, drive-in bios medewerkers en handhavers.

Horecabedrijven hebben flexibel personeel nu harder nodig dan ooit. Er zullen na de eerste overheidssteunronde nog steeds veel bedrijven zijn die noodgedwongen goede mensen moeten ontslaan omdat ze anders failliet gaan, maar om wel optimaal van de seizoenspieken te kunnen profiteren hebben ze flexibel personeel hard nodig. Tegelijkertijd zijn ze extra voorzichtig met langlopende verplichtingen, zoals arbeidsovereenkomsten met vaste uren, omdat ze rekening houden met een tweede golf van coronabesmettingen en nieuwe maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.



Toename in aanbod bijbanen

Nu vanaf 1 juni de horeca weer deels van het slot gaat en de terrassen weer open mogen, verwacht NOWJOBS weer een toename in het aanbod aan bijbanen voor studenten. Ondernemers zijn massaal op zoek naar creatieve oplossingen om hun bewegingsvrijheid te vergroten. Daar komen ongetwijfeld dus ook nieuwe functies bij kijken. Dan hebben we het in het bijzonder over terrasrunners, ijsverkopers, medewerkers voor de drive-in bios en horecahandhavers," aldus Reinier Vastenburg, Country Manager NOWJOBS Nederland.



Bijna de helft van de Nederlandse jongeren combineert hun studie met één of meerdere bijbaantjes. Toen de horeca verplicht de deuren moest sluiten en grote evenementen ook nog afgeschaft werden door het coronavirus, waren heel veel studenten direct hun bijbaan kwijt. Vastenburg: "Binnen deze generatie staan flexibiliteit en vrijheid centraal. Zij willen werken waar en wanneer zij willen."



NOWJOBS verwacht vanaf 1 juni de volgende bijbanen bij diverse opdrachtgevers:

Strand- en terrasrunners

Logistiek medewerkers bij onder andere webshops

IJsverkopers

Bezorgers van allerhande producten, ontbijtjes op campings en food delivery

Ondersteunende functies in de zorg (host van kletsplekken voor ouderen, hostess in zorginstellingen)

Drive-in bios of theater medewerker

Horeca handhavers