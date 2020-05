Brandbrief arbodiensten en bedrijfsartsen aan minister De Jonge Bedrijfsartsen moeten een rol blijven spelen in het advies aan werknemers na een positieve uitslag op corona. Zij hebben een belangrijke adviesrol als een werknemer een positieve test krijgt. Nu die preventieve functie per 1 juni wegvalt, zoals de minister heeft besloten, bestaat het risico dat werkplekken nieuwe brandhaarden worden. In een brief aan minister De Jonge (VWS) uiten de branchevereniging voor arbodiensten (OVAL) en de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) hun ernstige zorgen.



Volgens de koepelorganisaties hebben arbodiensten en bedrijfsartsen vanaf maart samen met GGD’en ‘veel inspanningen geleverd om het testen van werknemers op corona vorm te geven’. Sinds het begin van de coronacrisis hebben bedrijfsartsen minstens 10.000 werknemers geholpen.



Adviesrol

Op 1 juni valt die rol weg uit het standaardproces voor testen. Vanaf die dag kan iedereen zich laten testen door de GGD, zonder daarvoor eerst een doorverwijzing te krijgen van een arts of bedrijfsarts. Hiermee vervalt ook de adviserende rol van de bedrijfsarts en arbodienst bij een positieve uitslag. Volgens Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL, ontstaan hierdoor ongeoorloofde risico’s. "Wij maken ons ernstige zorgen over de veiligheid op de werkvloer. We kunnen en mogen er niet vanuit gaan dat gedreven werknemers zonder deskundig advies zelf kunnen bepalen wanneer er geen gezondheidsrisico’s meer bestaan en het werk kan worden hervat. Dat, terwijl vele corona-uitbraken werkgerelateerd blijken te zijn. Daarvan zijn bijvoorbeeld veel gevallen in de zorg bekend. En denk ook aan de recente besmettingen in slachthuizen." OVAL en NVAB roepen minister De Jonge op om arbodiensten alsnog te betrekken bij het testproces om risico’s te kunnen beperken.

De rol van arbodiensten is een essentiële bij de deskundige advisering van de werknemer die positief wordt getest op corona. Bij een positieve uitslag worden de gevolgen voor de thuis- en werksituatie besproken. Arbodiensten geven bijvoorbeeld advies over de mogelijkheden en voorwaarden om weer aan het werk te gaan, en zo ja wanneer. Ook wordt de werkgever geadviseerd over de gevolgen voor het werk en de organisatie. Die rol zit straks niet meer standaard in het proces.



Onderschatting

"Zonder goede instructie bestaat het risico dat mensen de situatie onderschatten en toch te vroeg naar het werk gaan. Dat ze denken: als ik de voorzorgsmaatregelen neem, kan het wel," waarschuwt bedrijfsarts Yolande Kampen, werkzaam voor Arbo Unie. "Aanvankelijk mochten werknemers als ze 24 uur klachtenvrij waren weer naar het werk. Nu blijkt dat ze, als ze hersteld zijn van langdurige klachten, langer van de werkplek weg moeten blijven. Juist een bedrijfsarts kan op basis van de specifieke werkzaamheden in een organisatie goed bepalen hoe een verantwoorde terugkeer eruitziet."

Daarbij speelt volgens Kampen op sommige werkplekken ook de ventilatie een niet te onderschatten rol. "Er moet voldoende verse lucht en luchtverversing zijn op de werkplek. Maar op veel kantoren kan geen raam open en is de luchtverversing marginaal. Dat kan de verspreiding van het virus nog eens in de hand werken. Als onze adviesfunctie vervalt, bestaat het risico dat werknemers straks weer naar het werk gaan terwijl ze nog besmettelijk zijn."



Ontbrekende schakel

Bedrijfsarts Rik Menting, werkzaam voor De Bedrijfspoli, voorziet risico’s op meerdere terreinen doordat ‘de keten niet meer sluitend is en er een schakel ontbreekt’. "Wat we zien is dat de GGD’en nu uitspraken doen over de inzetbaarheid van de werknemer, terwijl men de arbeidscontext niet kent. De GGD’en baseren zich op de uitslag en de algemene RIVM-richtlijnen. Kennis van sectorspecifieke richtlijnen en de (werk)context is essentieel. Bedrijfsartsen hebben de relaties met werkgevers, kennen hun organisatie en achtergrond, kennen de functies van mensen, de functiebelasting en de arbeidsrisico’s. Dat is essentieel om de mogelijkheden of onmogelijkheden om verantwoord aan het werk te gaan in te kunnen schatten."

Menting is bezorgd dat mensen niet op de juiste manier in het werkproces terugkeren. "Het risico bestaat dat mensen met een positieve test gewoon blijven doorwerken en zo een potentiële bron zijn van een Covid 19-besmetting. Andersom kan ook, dat mensen onnodig in paniek raken. Dat kan zorgen voor onnodig verzuim."