Alleen samen krijgen we corona onder controle Wereldwijd heeft de uitbraak van het coronavirus COVID-19 grote gevolgen voor veel mensen. Bijvoorbeeld als het gaat om het sociale leven, recreatie en werk. Om het virus onder controle te krijgen zijn er in veel landen begin 2020 gedeeltelijke of gehele lockdowns ingesteld. Momenteel worden deze op veel plekken geleidelijk versoepeld. Veel ondernemingen staan dan ook te trappelen om weer de draad op te pakken. Maar welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om de bedrijfsvoering voort te zetten, binnen de richtlijnen?



Denise IJsselstijn van Kiwa vertelt er meer over.



Stapsgewijze versoepeling corona-maatregelen

In onder andere de supermarktsector zijn er afgelopen maanden al diverse maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. IJsselstijn: "Omdat supermarkten niet zomaar gesloten konden worden, is daar op veel plaatsen direct actie ondernomen. In ons land zijn er vanaf 11 mei versoepelde maatregelen van kracht. Zo mochten vanaf die datum bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten weer aan het werk en zijn fysiotherapie en pedicure weer mogelijk. De komende maanden zullen in stappen steeds meer ondernemingen in diverse sectoren hun deuren weer mogen openen. Vanaf 1 juni gaat het bijvoorbeeld om restaurants, cafés, bioscopen, theaters en concertzalen, vanaf 1 juli campings en vanaf 1 september sportscholen en sauna’s."



Voorwaarden om ondernemingen weer te laten openen

Veel ondernemingen moeten een flink wat aanpassingen doen om weer te kunnen openen. IJsselstijn: "Het is zeker geen kwestie van terug naar ‘business as usual’. Om verspreiding van het virus te voorkomen geldt in veel gevallen een maximaal aantal medewerkers, bezoekers of klanten. Dit gold ook al in de supermarkten. Vaak moeten bezoekers of klanten zich vanaf nu ook vooraf aanmelden. Om voldoende afstand tussen medewerkers en klanten te kunnen houden, kunnen ondernemers verder denken aan digitale incheckprocedures en het aanbrengen van looproutes. Ook is het belangrijk te zorgen voor voldoende plaatsen waar medewerkers en klanten hun handen kunnen desinfecteren."



Keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen

Denise IJsselstijn vertelt dat veel ondernemers graag weer open willen, maar niet altijd zeker weten of ze voldoende maatregelen hebben getroffen. "Medewerkers en klanten vertrouwen erop dat u als ondernemer aan goede preventie doet. Ze willen hier ook duidelijkheid over, bijvoorbeeld door het Kiwa--keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen. Dat is een nieuw keurmerk, ontwikkeld om bedrijven te toetsen op de maatregelen die ze nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De protocollen en preventiemaatregelentoetsen worden periodiek getoetst aan de geldende internationale eisen en eventueel aanvullende branche- of bedrijfsrichtlijnen."



Alle ondernemers: Veel succes de komende tijd met het ondernemen in ‘het nieuwe normaal’. Alleen samen krijgen we corona onder controle.