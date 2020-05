Extra geld beschikbaar gesteld om bedrijven de crisis door te helpen Het kabinet heeft bekendgemaakt in het tweede steunpakket € 150 miljoen beschikbaar te stellen voor de Corona-OverbruggingsLening (COL) aan startups, scale-ups en innovatieve MKB-bedrijven. Aan de totstandkoming van dit tweede steunpakket is de afgelopen weken zeer intensief samengewerkt tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Techleap.nl, de gezamenlijke ROM’s en Invest-NL.





Het tweede steunpakket komt bovenop de 100 miljoen euro die het kabinet eerder beschikbaar stelde via de Corona-OverbruggingsLening (COL) en de 100 miljoen euro van Invest-NL via het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS).

Aanvragen voor het tweede steunpakket kunnen ingediend worden via de door Techleap beheerde COVID 19 bridge financing portal. De leningen zullen verstrekt gaan worden via de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland.

CEO Techleap.nl Nils Beers: "De COL is bedoeld om startups te helpen in acute nood. Deze 150 miljoen euro is een belangrijke investering voor het behoud van deze sector. Startups en scale-ups zijn een cruciale schakel in de motor voor het herstel van Nederland. Het is noodzakelijk dat nu ook provincies mee gaan investeren en dat ingezet wordt op maatregelen om het herstel te bevorderen."



Startups in crisis

De impact van de coronacrisis is groot voor startups en scale-ups: uit een inventarisatie van Techleap.nl blijkt dat 55 procent van de bedrijven de vraag ziet wegvallen door het wegvallen van bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten. Het ophalen van de benodigde, nieuwe financiering is voor deze groep een probleem. Zij kunnen slechts beperkt gebruik maken van andere steunmaatregelen die gericht zijn op met vreemd vermogen gefinancierde bedrijven. Techleap.nl ontwikkelde samen met de ROM’s en Invest-NL een online aanvraagportal waar bedrijven hun aanvraag voor COVID-19 brugfinanciering kunnen indienen.

Sinds de openstelling van dit portal 29 april jl. hebben ruim 1500 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers voor 618 miljoen euro aanvragen ingediend voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) of het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS).