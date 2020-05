De vier grootste misverstanden over alternatieve financieringsoptie ‘factoring’ Ten opzichte van een banklening is factoring een flexibelere financieringsoptie Door de economische gevolgen van het coronavirus gaat ondernemend Nederland naarstig op zoek naar investeerders. Het is nu belangrijker dan ooit voor bedrijven om alternatieve financieringsopties te overwegen om alsnog aan financiering te komen om de business draaiende te houden. Een manier voor ondernemers om de cashflow-positie te verbeteren is factoring; een externe partij zorgt dan voor het innen van openstaande facturen. In de praktijk blijken er echter een aantal misverstanden te bestaan over deze financieringsoplossing.



Rob Retèl, Algemeen Directeur bij Bibby Financial Services, zet de belangrijkste feiten en fabels op een rijtje.

Externe financiering is alleen mogelijk bij de bank

Hoewel een lening bij de bank een logische oplossing lijkt, zijn er andere alternatieven die ondernemers een oplossing kunnen bieden in uitdagende tijden. Het valt niet altijd mee om een lening af te sluiten bij de bank. Kredietaanvragen worden afgewezen en banken durven nog maar beperkt risico’s te nemen. Factoring biedt in dit geval een flexibele oplossing waarbij niet enkel naar de financiële situatie, maar vooral naar de facturen die betrekking hebben op afgeronde prestaties wordt gekeken. Daarnaast blijft het risico beperkt wanneer een factoringmaatschappij samenwerkt met een kredietverzekeraar. Factoring is vooral voor bedrijven met financiële problemen

Factoring wordt door sommige ondernemers nog gezien als een laatste redmiddel bij een gebrek aan cash. Dat is een misverstand; factoring is juist geschikt voor bedrijven die op zoek zijn naar manieren om te groeien. Door openstaande facturen uit te besteden aan een externe partij, beschikken ondernemers over middelen die ze eigenlijk al verdiend hebben, maar simpelweg nog niet hebben ontvangen. Factoring is dus een manier om snel toegang te krijgen tot een additionele cashflow, zonder geld te hoeven lenen. Factoring is duur

De perceptie dat factoring een kostbare optie is, is ook hardnekkig. In werkelijkheid kost deze manier van financiering slechts een klein, vast percentage per factuur. Daarmee is factoring goedkoper dan de meeste vormen van financiering, met als voordeel dat u als ondernemer beschikt over geld dat u eigenlijk al hebt verdiend. Factoring is ingewikkeld

Dankzij technologische ontwikkelingen is het eenvoudiger dan ooit om facturen uit te besteden aan een factoringbedrijf. Factoring-systemen maken het simpel om facturen door te sturen, waarna deze automatisch in behandeling worden genomen. U hebt hierdoor altijd inzicht in de status van de afhandeling. Ten opzichte van een banklening is factoring een flexibelere financieringsoptie omdat het toeneemt in lijn met de groei van het bedrijf. "In goede tijden stabiliseert factoring de cashflow van bedrijven en helpt het hen te groeien, in slechte tijden helpt het hen door de crisis heen en in tijden na een crisis helpt het hen weer op de rails te komen," aldus Rob Retèl, Algemeen Directeur bij Bibby Financial Services. Retèl ziet dat in de praktijk de relatie tussen ondernemers en hun klanten verbetert als ze gebruik maken van factoring-diensten. "U hoeft hierdoor zelf geen vervelende discussies over betalingen te voeren. Daardoor kun u als ondernemer meer tijd besteden aan het opbouwen van een positieve relatie."

