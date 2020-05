Reisbranche hard getroffen De financiële gevolgen van de coronamaatregelen zijn in een aantal branches erg groot. Zo werd er bij kleine ondernemers in de reisbranche gemiddeld 50 procent minder geld bijgeschreven. Ook in andere sectoren zijn forse verliezen zichtbaar, blijkt uit onderzoek van Knab. De online bank analyseerde geanonimiseerde transactiedata van ruim 150.000 eenmanszaken en bv’s die Knab als huisbank hebben.





Hoewel de meeste (kleine) ondernemers de coronacrisis op hun bankrekening voelen, hebben vooral reisbureaus en ondernemers uit de reisbemiddeling het moeilijk. Waar zij vorig jaar - tijdens dezelfde periode - nog gemiddeld € 12.076 aan inkomende transacties hadden, waren hun inkomsten tijdens de lockdown-periode gehalveerd tot € 6.043.



Bij eet- en drinkgelegenheden werd een inkomstendaling van 39 procent gemeten. Bij logiesverstrekkers - zoals hotels, huisjesverhuurders en campings - werd er dit jaar 31 procent minder bijgeschreven dan in 2019. Ook de financiële gevolgen binnen andere sectoren werden door Knab in kaart gebracht.



Effect overheidsmaatregelen

Ondernemers in de zwaar getroffen sectoren kunnen bij de overheid aankloppen voor steun, met de zogenoemde TOGS als belangrijkste regeling. Vooral ondernemers in de horeca (25 procent) en logiesverstrekkers (22 procent) hadden vóór 11 mei al tegemoetkoming via de TOGS-regeling ontvangen. Dit is voor hen niet voldoende om de inkomstendaling op te vangen, maar zorgt er wel voor dat de gemiddelde daling respectievelijk negen en acht procent lager uitvalt.

Detailhandel grootste uitzondering tijdens lockdown

De detailhandel draait juist beter tijdens de lockdown, en dan met name de online winkels. Die online detailhandel ontving tijdens de lockdown gemiddeld 60 procent meer inkomsten dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de overige detailhandel - waaronder ook bouwmarkten en tuincentra - deed het goed met een gemiddelde inkomstenstijging van achttien procent.