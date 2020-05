Laat u de weg wijzen in het woud der subsidies Als ondernemer zijn er ontzettend veel regelingen beschikbaar die u kunnen voorzien van extra financiële steun. Dit betekent voor u als ondernemer een steuntje in de rug wanneer u duurzaam gaat investeren of innoveren. Er zijn anno 2020 zoveel verschillende soorten subsidies te verkrijgen, dat het overzicht bewaren al snel lastig wordt. Leon Rohaan van Vindsubsidies vertelt u de belangrijkste valkuilen en tips rondom het aanvragen van subsidies.



Vraag de subsidie op tijd aan

Rohaan geeft aan dat een van de grootste valkuilen voor ondernemers de lengte van de aanvraag is. "Begin op tijd. Het aanvragen en ontvangen van subsidies kan een langdurig proces zijn. U kunt zomaar enkele maanden tot wel een jaar onderweg zijn voordat het geld op uw rekening staat. Veel ondernemingen houden hier geen rekening mee. Men ziet dat er ergens subsidie voor te krijgen is en rekent deze subsidie onterecht al tot het inkomen. Bovendien is het ook lang niet altijd zeker dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Overigens is het bij nagenoeg alle subsidies ook een vereiste datu de aanvraag doet voordat u t het project start."



Ga op onderzoek uit

Er zijn ontzettend veel subsidies. U als ondernemer heeft hier waarschijnlijk zonder dat u het weet al recht op. Rohaan ziet dat er veel ondernemingen zijn, die geen idee hebben dat ze zichzelf tekort doen. "Er zijn ontzettend veel ondernemingen die wel recht hebben op subsidies, maar hier simpelweg geen weet van hebben. Er zijn enkele honderden subsidies waar u misschien wel aanspraak op kunt maken. U kunt de subsidies op verschillende websites vinden. Wanneer u de voorwaarden vergelijkt met uw onderneming, zult u misschien wel enkele subsidies tegenkomen waar u denkt recht op te hebben."



Zoek hulp bij het aanvragen van subsidies

Omdat voor veel ondernemers het aanvragen van een subsidie een ver van hun bed show is, is het volgens Rohaan erg prettig om assistentie te krijgen tijdens het aanvragen van een subsidie. Hij zegt hierover: "Veel ondernemers zien het aanvragen van een subsidie als een klusje dat wel even tussendoor kan. Het gebeurt echter vaak dat de aanvragen niet volledig of niet compleet juist worden ingediend. Het toekennen en uitbetalen van een subsidie wordt zo een langdurig proces of er komt zelfs een afwijzing op de aanvraag, al met al een negatieve ervaring. Er zijn een aantal professionele bedrijven in Nederland, die kunnen helpen bij het aanvragen van de subsidie. Als een onderneming zich laat helpen bij het aanvragen van een subsidie, vergroot dit bedrijf de kans enorm dat een innovatief project ook daadwerkerlijk kan worden uitgevoerd."