Oordeel over economische situatie verslechtert verder In het reguliere onderzoek naar het consumentenvertrouwen heeft het CBS in april de grootste daling van het consumentenvertrouwen ooit gemeten. Bij een reguliere meting vindt de waarneming grotendeels plaats in de eerste helft van de maand. Vanwege de sterke daling van het consumentenvertrouwen in april heeft het CBS een extra meting in de tweede helft van de maand uitgevoerd. Deze extra meting geeft aan dat de daling van het consumentenvertrouwen binnen de maand april verder doorzet.



Het consumentenvertrouwen in april was -22. De extra meting in de tweede helft van april laat een verdere daling zien naar -27. Dit komt vooral door een verder verslechterd oordeel over het economisch klimaat.



De koopbereidheid blijft vrijwel gelijk

Consumenten oordelen nu negatiever over de economische situatie dan bij de reguliere meting in april. De deelindicator economisch klimaat gaat van -31 naar -44. Zowel het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over economische situatie in de komende twaalf maanden verslechtert verder.

De koopbereidheid gaat van -zeventien naar -vijftien. Consumenten zijn over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden positiever. Hun oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verandert niet. Verder vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen nagenoeg even ongunstig als bij de reguliere meting.