Autobezitters in Groningen betalen gemiddeld minste premie per maand De Zuid-Hollandse hoofdstad is in 2020 de duurste stad om een auto te verzekeren in Nederland. Groningen staat dit jaar op nummer één in de top drie van goedkoopste steden om een autoverzekering af te sluiten. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Autoverzekering.nl naar de prijzen in dertien grote Nederlandse steden. Zo blijkt dat autobezitters in Den Haag per jaar gemiddeld 110,64 euro meer betalen dan Groningers.



Voor het derde jaar op rij betalen autobestuurders uit noordelijke steden gemiddeld minder premie per maand. Zo maken Leeuwarden en Assen, naast Groningen, ook dit jaar de top drie goedkoopste steden af. Verder blijkt uit het onderzoek dat autobezitters woonachtig in de Randstad over het algemeen duurder uit zijn. Den Haag wordt namelijk op de voet gevolgd door Amsterdam en Utrecht als duurste steden om een autoverzekering af te sluiten.



Autopremies goedkoper dan vorig jaar, grootste daling in Maastricht

De premies van autoverzekeringen zijn dit jaar voor het eerst sinds 2016 gedaald. Dat is opmerkelijk, want de afgelopen vier jaar stegen de premies jaarlijks. De meest opvallende, en tevens grootste, daling is te zien in Maastricht. De Limburgse hoofdstad was de afgelopen twee jaar de duurste stad om een autoverzekering af te sluiten, maar in 2020 betalen Maastrichtenaren gemiddeld elf procent minder dan het voorgaande jaar – wat kan oplopen tot een besparing van ruim 50 euro per jaar. Daarmee komt de zuidelijke stad dit jaar niet voor in de top drie duurste steden van Nederland. Middelburg heeft dit jaar de kleinste daling, waar autobezitters dit jaar maar 2,40 euro besparen op hun autopremie.

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl, licht de opmerkelijke dalingen toe: "Dit opvallende verschil is te verklaren doordat Maastricht altijd kampte met een groot aantal diefstallen, omdat auto’s daar snel over de grens gebracht kunnen worden. Gestolen auto's zijn een hoge kostenpost voor verzekeraars, waardoor dit voelbaar was in de premie die in de regio werd betaald. Uit cijfers van de politie blijkt dat er in 2019 een daling in het aantal autodiefstallen van maar liefst 21 procent is ten opzichte van het jaar daarvoor. Het risico voor de verzekeraar is hierdoor afgenomen en dat ziet u terug in de dalende autopremies."



Starters goedkoopst uit in Groningen

Het is inmiddels bekend dat startende autobezitters door verzekeraars worden gezien als een risicogroep, wat leidt tot hogere premies. In Den Haag, Amsterdam en Utrecht liggen de jaarlijkse autopremies van startende automobilisten ruim 144 euro hoger dan de gemiddelde kosten voor een autoverzekering. Groningen, Leeuwarden en Assen blijken dit jaar wederom voor jongeren de goedkoopste steden te zijn om een auto te verzekeren. Jonge autobezitters in Groningen betalen jaarlijks 167,40 euro minder voor hun autopremie dan Haagse jongeren.

"Bij het bepalen van de premies kijken verzekeraars naar het risico dat zij lopen om een vergoeding uit te moeten keren. Een jonge bestuurder heeft nog weinig rijervaring waardoor het risico groter is dat hij of zij schade rijdt. Hoe groter de kans op een schadeclaim, hoe hoger de premie is die verzekeraars vragen om te compenseren voor de vergoeding. Daarnaast heeft een jonge bestuurder in een drukke stad als Amsterdam, Den Haag of Utrecht met meer verkeer te maken dan in Groningen, Leeuwarden of Assen, wat ook een groot risico met zich meebrengt. Al dit soort factoren hebben een effect op de premie, waardoor deze flink van elkaar kunnen verschillen," aldus van der Veen.