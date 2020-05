Medewerkers met twee aparte telefoons, voor zakelijke en privé gebruik, zijn voorzichtiger met hun zakelijke data Meer dan de helft (54,7 procent) van de Nederlanders denkt dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun smartphone. Desondanks zijn de meeste telefoons voor zakelijk gebruik (78.3 procent) niet beveiligd, terwijl privé toestellen vaker zijn beveiligd (42,8 procent). Dit blijkt uit een onderzoek van G DATA. Het onderzoek is opgezet door Multiscope en verricht onder meer dan 1.500 Nederlanders.



Uit het onderzoek blijkt dat 50,6 procent van de Nederlanders zijn smartphone gebruikt voor zakelijk gebruik. De meeste zakelijke gebruikers (34,8 procent) gebruiken hun smartphone ook privé, 15,1 procent geeft aan ook een aparte zakelijke telefoon te hebben en 0,7 procent heeft alleen een zakelijk toestel. Hoewel het merendeel (54,7 procent) van de deelnemers vindt dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van hun smartphone, denkt 32,9 procent dat de werkgever verantwoordelijk is. Daarnaast denkt 11,3 procent dat het niet noodzakelijk is om hun mobiel voor zakelijk gebruik te beveiligen.



Zakelijke gegevens

Aan de deelnemers is tevens gevraagd wat voor soort zakelijke gegevens er op hun telefoon staat. Opmerkelijk is dat gebruikers met een aparte zakelijke telefoon voorzichtiger zijn met hun gegevens, vergeleken met gebruikers die één telefoon hebben voor zowel zakelijk als privé. Gebruikers die privé en zakelijk gescheiden houden met twee aparte telefoons bewaren aanzienlijk minder vaak zakelijke wachtwoorden (26,1 procent) en documenten (37 procent) op hun smartphone. Bij medewerkers die hun mobiel zowel zakelijk als privé gebruiken is dit maar liefst 61,5 en 59,7 procent.



Kleiner scherm

"Cybercriminelen weten als geen ander dat veel gebruikers niet meer zonder hun smartphone kunnen. Er staat immers veel belangrijke informatie op zoals: mailtjes, contactgegevens en persoonlijke foto’s. Slachtoffers van een aanval op hun mobiele telefoon, worden meestal geïnfecteerd via phishing omdat de smartphone veel gebruikt wordt om e-mails te lezen. Gezien de toestellen een wat kleiner scherm hebben zien gebruikers niet altijd of ze op een kwaadaardige URL klikken. Dit kan ernstige gevolgen hebben," aldus Jerrel Abdoel, Country Manager Nederland bij G DATA CyberDefense. "Gezien het aantal mobiele aanvallen en de reikwijdte van dreigingen voor mobiele apparaten groeit, is het belangrijk om mobiele apparaten en de data die erop staat te beschermen. Door de juiste beveiligingstechnologie te gebruiken en medewerkers continu te trainen op de risico’s kan een heleboel ellende worden voorkomen."