Een goede verpakking kan uw product of bedrijf laten slagen, maar ook falen. De verpakking kan uw product maken of breken Een product wordt de laatste jaren meer en meer beoordeeld op de ervaring die met het gebruiken van dit product wordt ervaren. De meest voor de hand liggende factoren die van invloed zijn op de ervaring van het product zijn prijs en kwaliteit. Een derde belangrijke factor die van invloed is op de ervaring die de eindgebruiker van het product ervaart is de verpakking waarin het product geleverd wordt. Richard Wijmans van packaging.nl vertelt waarom de verpakking zo’n impact op de klantervaring heeft.





Waarom focussen op een goede verpakking?

De verpakking van een product is het eerste wat een eindgebruiker ziet wanneer product wordt ontvangen. We weten allemaal hoe belangrijk eerste indrukken zijn. Als de verpakking van een premium product niet minstens net zo premium voelt, zal het product ook met veel minder enthousiasme worden ontvangen



Waar u op moet letten bij het kiezen en creëren van een verpakking

De verpakking van een product moet aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste hiervan is natuurlijk het beschermen van het product. Dit doet u door te kiezen voor een stevige en goed aansluitende verpakking. Daarnaast zijn het design van de verpakking en de materiaalkeuze van de verpakking erg belangrijk. Een mooi design en luxe materiaalkeuze geven het product een unieke en luxe feel vanaf het eerste moment. Het is dan ook zeker raadzaam om voor ieder product binnen uw product range een unieke verpakking te (laten) ontwerpen.



De invloed van een goede verpakking

en verpakking heeft dus enorm veel invloed op de klantervaring. Zodra een klant bij het zien en voelen van de verpakking van het product al een goed gevoel krijgt, zal de klant ook met een positief gevoel het product gaan gebruiken. Dit geldt andersom natuurlijk nog minstens net zo erg. Als de verpakking van het product niet voldoet aan de verwachtingen van de klant, zal de klant het product met een negatief gevoel gaan gebruiken. Het product zal als minder fijn worden ervaren en hiermee daalt de kans dat de klant het product nog een keer bij u zal bestellen.



