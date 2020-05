Een extreme situatie verhoogt de urgentie om te veranderen Een virus dat de hele wereld op z’n kop zet. Behalve een handvol virologen en Bill Gates zagen weinig mensen dit aankomen. Het leven in Nederland is binnen een paar weken compleet veranderd. Ondernemers hebben daar last van, de een meer dan de ander. Bedrijven met flinke financiële reserves hebben de beste kans om het uit te zitten, al weet niemand hoe lang het nog zal duren.



Pien Faijdherbe, marketing manager bij rb2: "Een extreme situatie zoals deze, verhoogt de urgentie om te veranderen. Ondernemers moeten kijken welke kansen er nu zijn en bepalen wat ze moeten doen om die kansen te pakken."



Ondernemershelden

Premier Rutte heeft al een paar keer benoemd dat iedereen er met grote zekerheid vanuit kan gaan voorlopig niet van deze pandemie en daarbij horende maatregelen af te zijn. Ondernemers doen er dus goed aan om nu al na te denken over zowel het herstel van als het verder bouwen aan hun bedrijf.

"Daarbij zien we inspirerende voorbeelden van ondernemers die nu kansen pakken door snel te innoveren. Ondernemers die van de nood een deugd maken, out-of-the box denken en snel tot actie overgaan. Bij rb2 noemen we ze ondernemershelden," vertelt Faijdherbe.



Eten bezorgen met een ster

Een van die voorbeelden is volgens rb2 ondernemer Servais Tielman van Beluga (https://belugalovesyou.com). Beluga is goed bekend bij de fijnproevers in Nederland omdat het een Michelin-ster heeft. Faijdherbe: "Bij veel restaurants, en vooral in het hogere horecasegment, ligt de focus op de ultieme ervaring voor gasten die fysiek aanwezig zijn. Dit type restaurants bieden dus in veel mindere mate de optie om eten af te laten halen of thuis te laten bezorgen. Zo ook Beluga. Totdat de crisis ten tonele verscheen."

Drie dagen na de sluiting van de horeca had Tielman het voor elkaar om eten te bezorgen. Daarvoor was de website aangepast, een marketingcampagne opgezet en konden klanten via WhatsApp en telefonisch bestellingen plaatsen. "En dat betaalde zich meteen uit," aldus Faijdherbe. Een paar dagen op rij was Beluga uitverkocht, ondanks de verdubbeling van het aantal beschikbare menu’s. En al snel besloot het sterrenrestaurant om een duurzame digitaliseringsslag te maken en bestellingen via het horeca-reserveringssysteem Formitable te laten lopen.



Verder bouwen na de crisis

Er is veel respect en steun voor ondernemers die juist nu lef tonen en durven te innoveren. Soms vanuit pure noodzaak om te overleven en in andere gevallen om in een klantbehoefte te voorzien die ontstaan is door de maatregelen van de corona-crisis. Een deel van deze innovaties, zoals in het geval van Beluga, hebben te maken met digitaliseren of het deels of compleet online brengen van het aanbod.

Maar hoe zorgen ondernemers ervoor ook een plan te hebben voor na de crisis? Een plan om verder te bouwen aan hen bedrijf op de lange termijn. Faijdherbe geeft alvast drie belangrijke vragen die ondernemers zich kunnen stellen om hun digitale strategie vorm te geven.



Vraag 1: Innoveren of koers wijzigen?

Als alle maatregelen opgeheven zijn en het leven weer (relatief) terug naar normaal is, zullen bedrijven de balans opmaken. "Tenzij uw industrie er nu compleet anders uitziet, is koers wijzigen waarschijnlijk het meest wenselijk," licht Faijdherbe toe. "Innoveren is behoorlijk disruptief en vraagt veel van een organisatie. Bij het wijzigen van de koers, waarbij de producten en dienstverlening in de basis hetzelfde blijven, kunt u namelijk beter regie en visie behouden."

De volgende stap in dit proces is om te bepalen hoe die korte termijn aanpassingen door de crisis kunnen worden omgezet in kansen op de lange termijn. Faijdherbe legt uit hoe ondernemers dat kunnen doen. "Mogelijk heeft die innovatie of verandering, die is ingegeven door de crisis, ervoor gezorgd dat processen zijn gedigitaliseerd. Zoals in het geval van Beluga. Door digitalisering beschikken bedrijven vaak over data die ze eerder niet hadden. Bekijk en analyseer die data. En bepaal op basis van die inzichten of en hoe u dit ook op lange termijn kan helpen groeien."



Vraag 2: Zelf doen, inkopen of maatwerk?

Bij deze vraag zullen bedrijven moeten kijken naar de groeiplannen van het (nieuwe) digitale platform op de lange termijn. In grote lijnen zijn er drie opties: het helemaal zelf doen, een bestaande ‘off the shelf’ oplossing gebruiken of een maatwerkoplossing (laten) ontwikkelen. De keuze heeft consequenties voor de expertise die ondernemers moeten binnenhalen of extern inschakelen en hoe de commerciële business case er uit gaat zien.

Beluga koos ervoor om eerst de website en eigen communicatiekanalen in te zetten voor de nieuwe besteloptie. Al snel besloot het restaurant over te stappen op een bestaand online platform voor de orderafhandeling.

Faijdherbe vertelt wanneer bedrijven een maatwerkoplossing zouden moeten overwegen. "Als de functionaliteit of ervaring die digitaal moet worden aangeboden een belangrijke onderscheidende factor is dan is een maatwerkoplossing in veel gevallen de beste optie. "



Vraag 3: Wie kan me het beste helpen en met me meegroeien?

Ondernemers die willen digitaliseren zijn niet altijd van plan om de kennis en vaardigheden inhouse te halen. Ze zullen er daarom voor kiezen om een deel of alle digitale activiteiten uit te besteden. Er zijn een heleboel gespecialiseerde partijen en bureaus die kunnen helpen, wat het kiezen van de juiste digitale partner lastig kan maken.

Faijdherbe raadt ondernemers aan om bij die keuze op de volgende zaken te letten. "Weersta de verleiding voor een quick win en de goedkoopste oplossing. Het is zonde als na een aantal jaren blijkt dat die ‘goedkope’ oplossing compleet vervangen moet worden. Kies liever een partij die uw onderneming op de lange termijn verder kan helpen en uw business echt wilt begrijpen. U gaat tenslotte een samenwerking aan waarbinnen u een digitaal platform neerzet dat de flexibiliteit en schaalbaarheid biedt om uw onderneming de komende 5-10 jaar te laten groeien."

Faijdherbe sluit af: "Beste ondernemers: sterkte de komende tijd. Spot kansen, verander, digitaliseer en inspireer elkaar. En wacht vooral niet te lang met het kijken naar de lange termijn doelen van uw onderneming. Succes!"