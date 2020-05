Coronacrisis eist slachtoffers In week 17 (20 tot en met 24 april) zijn 112 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dat zijn er 47 meer dan in week 16. In de eerste zeventien weken van 2020 zijn er 1262 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er elf meer dan in dezelfde periode van 2019.



Het CBS brengt tijdens de Corona-crisis wekelijks de ontwikkeling van het aantal door rechtbanken uitgesproken faillissementen in beeld. Doorgaans zullen de cijfers op donderdag 12.00 uur gepubliceerd worden.

In week 17 zijn 98 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 38 meer dan in week 16. Daarnaast zijn er veertien eenmanszaken failliet verklaard, negen meer dan een week eerder.



Meeste faillissementen in de detailhandel

In de meeste onderscheiden branches is het aantal faillissementen toegenomen. De detailhandel had van alle branches met dertien de meeste faillissementen. Eerder dit jaar zijn er alleen in week 7 meer faillissementen (negentien) waargenomen in deze branche. Gemiddeld zijn er in 2020 tot nu toe acht detailhandelszaken per week failliet verklaard. De stijging in de industrie valt meer op. In deze branche gingen twaalf bedrijven failliet. Dat is meer dan de vijf industriële bedrijven die gemiddeld per week tot en met week zeventien failliet zijn verklaard. Tot slot, in de bouwnijverheid zijn de meeste eenmanszaken failliet verklaard, namelijk vijf. Ook in de voorgaande weken van 2020 was de bouwnijverheid vaak de sector met de meeste failliet verklaarde eenmanszaken.