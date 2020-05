94 procent kampt met omzetverlies Eindelijk werd er door Rutte perspectief geschetst in de persconferentie, maar de vraag is of de open-up voor veel ondernemers niet te weinig te laat is. Ruim drie op de vijf ondernemers zitten momenteel in de financiële problemen, zo blijkt uit een recent onderzoek onder bijna 5000 kleine ondernemers. Vele zitten aan het noodinfuus van de overheid, maar reserves zijn de laatste twee maanden opgedroogd. Een snelle 'open-up' om de economische activiteit te hervatten is de enige uitweg voor veel bedrijven om het hoofd boven water te houden.



De resultaten uit de enquête tonen aan dat 94 procent van de ondernemers met een omzetverlies kampt en 64 procent verwacht op korte termijn in financiële problemen te komen als gevolg van het coronavirus. "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf," predikte Rutte in de persconferentie, maar volgens Max Verhoeven, eigenaar van mijnZZPdiensten, kunnen veel ondernemers niet langer zowel zakelijk als privé hun lasten dragen.



Steunmaatregelen

Om ondernemers tegemoet te komen heeft de overheid tientallen miljarden euro’s gereserveerd en speciale steunmaatregelen opgezet. Een genereus noodpakket, mits u als ondernemer aan alle strenge voorwaarden weet te voldoen. Slechts acht procent van alle ondernemers komt in aanmerking voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), blijkt uit het onderzoek, terwijl 60 procent op korte termijn in financiële problemen te komen. De Tozo wordt door 80 procent aangevraagd, maar is slechts een aanvulling tot het sociaal minimum en weet het voor velen compleet weggevallen inkomen nauwelijks op te vangen.

"Kijkende naar de grote groep ondernemers in de financiële problemen en de kleine groep die aanspraak kan doen op veel van de steunmaatregelen, is een versnelde open-up de enige oplossing om een domino van faillissementen tegen te gaan," zegt Verhoeven.



Het onderzoek is gebaseerd op de antwoorden uit de Corona Noodfonds Quickscan, een tool waarmee ondernemers snel kunnen checken welke steunmaatregelen zij voor in aanmerking komen.