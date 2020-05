Graveren: ideaal voor promotie-artikelen De toepassingen van het graveren van artikelen zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit biedt veel voordelen op zakelijk gebied. Allereerst als het gaat om de producten die u levert aan uw klanten. Zo zijn artikelen voor uw klanten gemakkelijk te personaliseren, maar kunt u er ook voor zorgen dat deze terug te herleiden zijn naar uw onderneming. Daarnaast geeft het zelf graveren van producten mogelijkheden die u niet zou hebben wanneer u dit zou uitbesteden, bijvoorbeeld als het gaat om het laten maken van promotiemateriaal of relatiegeschenken.



Marloes Middelkamp van Trotec laser machines benoemt vier zakelijke toepassingen van graveren.



Producten voor klanten personaliseren

Het maakt eigenlijk niet uit welk product u aanbiedt aan klanten, tegenwoordig zijn haast alle materialen te graveren. Biedt u bijvoorbeeld sieraden en horloges aan, of speelgoed? Timmermans vertelt meer over het graveren hiervan. "Met een lasermachine kunnen eenvoudig diverse materialen gegraveerd worden. Hierbij kunt u denken aan edelmetalen zoals zilver, maar ook hout, kunststof of leer. Hierdoor kunt u uw producten voor uw klanten personaliseren door deze te voorzien van een naam of betekenisvolle inscriptie."



Originele relatiegeschenken maken

Het voorzien van relatiegeschenken of ander promotiemateriaal van een logo of bedrijfsnaam is niet nieuw. Middelkamp: "Er zijn al talloze bedrijven die bedrukte of gegraveerde artikelen kunnen maken. Zij bieden echter wel haast allemaal hetzelfde assortiment aan, waardoor het minder uniek is en minder opvalt. Met een lasermachine kunt u zelf producten van bijvoorbeeld hout, acryl, textiel of glas bewerken. Dit maakt reclamemateriaal niet alleen echt uniek, maar is ook nog eens efficiënter, sneller en kosteneffectiever."



Papier en karton lasergraveren

Lasergraveren biedt ongekende mogelijkheden om papier en karton af te werken. Middelkamp: "Met een lasergraveermachine maakt u zelf eenvoudig uw visitekaartjes, flyers, brochures of uitnodigingen voor uw klanten voor een klantendag of beurs. Zelfs de kleinste letters en meest gedetailleerde afbeeldingen worden scherp weergegeven. Fijne lasergesneden patronen geven verpakkingen daarnaast een opvallend uiterlijk. De verpakkingen van uw producten, of aparte geschenkverpakkingen kunt u verfraaien met een tastbare, persoonlijke gravure of een fijn lasergesneden patroon."



Graveren toepassen op machines, werktuigen of gereedschap

Middelkamp benoemt dat graveren met een laser ook veel toegepast wordt op machines, werktuigen of gereedschap. "Het kan worden uitgevoerd op vrijwel elk materiaal en in alle vormen. Graveren heeft als voordelen dat het permanent is, en bestand is tegen weersinvloeden of mechanische stress." Zij geeft vier redenen voor het gebruik van lasergraveren: "Ten eerste kan het gaan om productinformatie, informatie met betrekking tot de technische functie van het product. Daarnaast kan het gaan om variabele gegevens, zoals productiedata of batchnummers, als indicatie voor de traceerbaarheid van het product, de producent of de eigenaar. Tot slot biedt graveren ook een permanente bescherming tegen kopiëren."