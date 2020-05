Ondernemend Nederland komt in actie en zet zich in voor een veerkrachtig Nederland Van 6 april tot en met 3 mei vond de zoektocht van #kraakdecrisis naar initiatieven plaats, voor een socialer en duurzamer Nederland na corona. 270 inzendingen en onwijs veel publieksstemmen verder, zijn elf inzendingen (zie onderaan) tot finalisten gepromoveerd. Vijf publieksfavorieten en zes met de beste content, volgens de experts van #kraakdecrisis.



De elf toppers zijn deze week gestart met een bootcamp van vijf dagen. Onder begeleiding van experts, werken zij aan de doorontwikkeling van hun concept. Op vrijdag 8 mei om 16:00u, pitchen de finalisten hun initiatief tijdens een livestream. De jury kiest vervolgens onder welke drie winnaars het startkapitaal van 40.000 euro wordt verdeeld. Ook na het uitkeren van het startkapitaal worden de deelnemers ondersteund bij het opbouwen en opschalen van hun bedrijf.



De elf finalisten

Publieksfavorieten:

Fairify - 1232 Stemmen - Overveen Fairify is een duurzame Chrome extensie die in de browser weergeeft hoe eerlijk een merk is en de beste alternatieven toont.

The Bin - 1211 Stemmen - Rotterdam Wat voor de een afval is, is voor de ander een grondstof. The Bin verbindt organisaties aan kunstenaars, makers en (lokale) ondernemingen om (afval)grondstoffen weer van waarde te laten zijn.

Vreetzaam - 1027 stemmen - Nieuwerkerk aan den IJssel Vreetzaam wordt zowel een aanbieder van plantaardige maaltijdboxen (en andere ecologisch verantwoorde producten). De missie van vreetzaam is om het maken van de 'juiste' keuze ook de makkelijkste keuze te maken. 'Juist' definiëert Vreetzaam als gezond, milieubewust, en diervriendelijk eten.

Een bodem vol leven - 717 Stemmen - Utrecht Klimaatmitigatie en grootschalig herstel van de beschadigde landbouwbodems in Nederland door het terugbrengen van het leven in de bodem met de Elaine Ingham compost methode.

Construqt - 569 stemmen - Vaassen Dit online platform voor architecten en ingenieurs maakt het vinden van duurzame bouwmaterialen eenvoudig en helpt om geschikte materiaalkeuzes te maken.



Keuze experts #Kraakdecrisis:

Revopallet - Hengelo 100% gerecyclede kartonnen Revopallets; door gebruik te maken van 100% gerecycled karton kunnen de grondstoffen weer volledig opnieuw ingezet worden. Ook zijn ze veel lichter en besparen ze uitstoot bij transportbewegingen.

Holland houtland - Den Haag Holland Houtland ziet kansen voor lokaal geproduceerde grondstoffen voor de circulaire economie. Ze organiseren een marktplaats voor lokaal geteelde bouwgerelateerde grondstoffen. Ze richten zich op het regionale samenwerkingen tussen boer en bouw.

PackBack - Rotterdam Online eten bestellen zonder afval; PackBack belanden verpakkingen niet in prullenbak, maar worden deze gecollecteerd, gereinigd en hergebruikt bij de volgende bestelling.

Vonk in de wijk - Hilversum Een lokale woon-werk-leef gemeenschap waarbij de buurt/wijk de keten is. Realiseren van fysieke woon- en werkplekken waar mensen welkom zijn en graag verblijven, waar het gaat om groen, gezond, sociaal en duurzaam binnen een lokale keten.

ReCover - Baarn Een tweede leven geven aan afgedankte mondkapjes: het ontwikkelen van nieuwe producten vanuit het basismateriaal van deze afgedankte mondkapjes. De hoge dichtheid het filtermateriaal maakt deze uitermate geschikt voor hergebruik in bijvoorbeeld akoestische panelen die we in onze 1,5 meter maatschappij hard nodig zullen hebben.

Earn-E - Arnhem EARN-E helpt om het verbruik van stroom en gas thuis te verminderen. EARN-E is goed voor de portemonnee en voor het milieu.





