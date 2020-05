Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf na de coronacrisis Werkgevers maken zich op voor de her- of opstart van hun bedrijf na de coronacrisis. 95 procent heeft maatregelen getroffen om volgens de nieuwe overheidsvoorschriften van de ‘1,5-metersamenleving’ te kunnen werken of is bezig zulke maatregelen te treffen. Ook hebben bedrijven een scala aan andere maatregelen getroffen om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Overheidsmaatregelen als de NOW, waarvan 40 procent van de werkgevers gebruik denkt te maken, helpen om de gevolgen van de crisis minder ernstig te maken.



Dat concludeert werkgeversvereniging AWVN op basis van de tweede AWVN-enquête over de effecten van de coronacrisis. De eerste enquête werd eind maart gehouden. De beide enquêtes peilen hoe werkgevers omgaan met de coronacrisis. Wat doen zij om de crisis met zo weinig mogelijk schade door te komen? Wat kunnen overheden, werkgeversverenigingen en andere betrokkenen doen om de schade te beperken?



Blijven investeren

Uit de ledenpeiling blijkt verder dat werkgevers ondanks de coronacrisis van plan blijven te investeren in duurzame inzetbaarheid, gezondheid van medewerkers en wendbaarheid van personeel en organisatie.



Aan het ledenonderzoek deden ruim 70 respondenten mee. Dit betreft overwegend grote werkgevers (500 medewerkers of meer) en bedrijfstakorganisaties in de meeste sectoren van de economie. De vragenlijst is ingevuld van 21 tot en met 27 april.