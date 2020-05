Retailer gebruikt waardebonnen om direct cashflow te generen 25 procent van de retailers maakt zich geen zorgen over de continuïteit van zijn bedrijf wegens de coronacrisis. Dit zijn voornamelijk retailers die online actief zijn: 29 procent van hen maakt zich geen zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van Orderchamp, uitgevoerd onder 657 retailers. Door de coronacrisis zijn sommige winkels gesloten en mijden consumenten de winkelstraat. Eén op de vijf (twintig procent) retailers geeft aan zich zorgen te maken over de continuïteit van zijn bedrijf. Van de retailers met enkel een fysieke winkel ligt dit percentage iets hoger: op 24 procent.



Tegelijk geeft 63 procent van de Nederlandse fysieke retailers aan nog steeds actief te zijn. Alle retailers samengenomen, zowel fysiek als online, is maar liefst 83 procent actief, ondanks de coronacrisis. Verder geeft zeven op de tien (71 procent) aan nu meer te focussen op online retail, nu er voor hun fysieke winkel momenteel minder mogelijkheden zijn.

Joost Brugmans, CEO van Orderchamp: "Veel retailers spelen in op het, al dan niet online, aanbieden van populaire productcategorieën is zoals woonaccessoires, verzorgingsmiddelen, speelgoed, wenskaarten, cadeaus en buitenproducten, zoals planten en bloemen. Daarnaast zien we dat retailers deze tijd benutten om taken op te pakken waar ze normaal de tijd niet voor hadden. Ze kijken bijvoorbeeld naar het algehele financiële plaatje en brengen de liquiditeit in kaart. Hierdoor kunnen ze te allen tijde weloverwogen beslissingen nemen."



Waardebonnen om direct cashflow te generen

Om de klantbetrokkenheid te behouden kan er gewerkt worden met promotietools of waardebonnen. Promotietools zijn bijvoorbeeld advertenties via social media, gratis bezorging of het uitbreiden van het productaanbod. 65 procent van de retailers geeft aan deze of andere promotietools te hebben ingezet. Ook waardebonnen worden ingezet. Eén op de vijf (twintig procent) maakt al gebruik van waardebonnen, om daarmee ook direct cashflow te genereren. Nog eens veertig procent overweegt het gebruiken van waardebonnen.