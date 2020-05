Vooral kleine ondernemers moeten goed oppassen Een fout maken is onvermijdelijk, maar er mag geen sprake zijn van roekeloosheid. Een fout in de jaarrekening, door toedoen van de accountant, is goed voor een forse schadeclaim. Het kan zelfs wijzen op onbehoorlijk bestuur. Onlangs achtte een rechter daarom onbehoorlijk bestuur van de voormalige Fairstar-top nog bewezen. Grote bedrijven hebben juridische afdelingen om fouten te controleren en te ondervangen, maar hoe zit dit eigenlijk voor kleine ondernemers? Zij hebben vaak geen juridische afdeling en hebben geen juridische achtergrond.



Volgens de experts van WA.nl moeten kleine ondernemers extra goed oppassen.



Bedrijfsrisico’s verzekeren

Bedrijfsrisico’s zijn te verzekeren. Dat is niet verplicht, maar het blijkt vaak wel handig, stelt WA.nl. Experts van de website noemen voorbeelden van bedrijven die een opdracht verkeerd uitvoerden en aansprakelijk werden gesteld. Zelfs als de veroorzaker van de schade niet duidelijk is, kan het zijn dat beide partijen deels aansprakelijk zijn. Daarom is het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een wijs besluit, stellen de experts.

Bedrijven moeten in ieder geval een opstalverzekering hebben, als ze een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak bezitten. Deze is wettelijk verplicht. Met deze verzekering is het bedrijf verzekerd tegen onder meer brand, storm en inbraak. Daarnaast is de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) verplicht voor bedrijven met een bedrijfsauto. Ook als een privé-auto zakelijk wordt gebruikt, is deze verzekering verplicht.

Met een beroepsaansprakelijkehidsverzekering verzekert de onderneming zich tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout. WA.nl geeft als voorbeeld het geven van een verkeerd advies of het maken van een verkeerde berekening. Zeker bij adviseurs, managers en andere hooggeplaatsten kunnen deze fouten hoge schadeclaims opleveren. Met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is de ondernemer en zijn personeel ook verzekerd tegen schade die wordt gemaakt bij een klant of een opdrachtgever. Het mag dan niet om een beroepsfout gaan. Het moet gaan om een ongeluk, zoals het laten vallen van een kop hete koffie in de laptop van de klant.

Bestuurders kunnen zich het best verdiepen in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Deze biedt voormalige, huidige en toekomstige bestuurders bescherming tegen aanspraak op het privé vermogen. De verzekering geldt ook voor commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen.



De rechtsvorm bepaalt de aansprakelijkheid

Vaak begrijpen startende ondernemers niet goed welke gevolgen het kiezen van een rechtsvorm kan hebben voor de aansprakelijkheid. Sommige rechtsvormen leggen de aansprakelijkheid volledig bij de ondernemer neer, terwijl andere rechtsvormen aansprakelijkheid afwijzen.

Een voorbeeld van een rechtsvorm is een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vof). Daarbij lopen privé en zakelijk door elkaar heen. Bij een eenmanszaak is er immers maar één werknemer en bij een vof worden de ondernemers ieder apart gezien. Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid wordt het vermogen privé en zakelijk gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een bv of een nv.



Zonder algemene voorwaarden staat de ondernemer niet sterk

In de algemene voorwaarden leggen bedrijven vast wat de rechten en plichten zijn van de onderneming en van de klant of opdrachtgever. De algemene voorwaarden zijn de aangewezen plek om aan te geven waar de grens van aansprakelijkheid ophoudt. Het volledig uitsluiten van alle verantwoordelijkheid is geen goed idee. Als een rechter uitspraak moet doen in een zaak die een opdrachtgever is begonnen, zal deze waarschijnlijk in het voordeel van de opdrachtgever beslissen, als iedere aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is uitgesloten.

Algemene voorwaarden zijn niet wettelijk verplicht, maar ze komen vaak van pas. Met deze voorwaarden in de hand kunnen geschillen snel beslecht, of zelfs voorkomen worden. Tijdens het overhandigen van een offerte moet de opdrachtgever op de hoogte worden gesteld van de algemene voorwaarden. Het is een goed idee de voorwaarden van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering er nog eens bij te pakken. De onderneming kan de algemene voorwaarden daar dan op laten aansluiten.



Nadenken over preventie

Iedere ondernemer zou moeten nadenken over aansprakelijkheid, vinden de experts van WA.nl. Niemand wil aansprakelijk gesteld worden en het is zonde geld kwijt te raken aan rechtszaken en schadevergoedingen. Hoe voorkomt de ondernemer dat hij of zij aansprakelijk gesteld wordt? Allereerst door als bedrijf (zowel de ondernemer als zijn werknemers) voldoende kennis, vaardigheden en middelen op te bouwen om zorgvuldig en veilig te werken.



Kijk ook eens rond bij andere collega’s. Hoe voeren anderen hun vak uit? Een branche- of beroepsorganisatie kan een ondersteunende rol spelen. Het is een wijs besluit informatie in te winnen over veiligheidsmaatregelen. Soms is ook het laten uitvoeren van een risicoanalyse een wijs besluit. Op die manier komt de ondernemer achter de zwakke plekken binnen het bedrijf.