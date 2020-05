Online shoppen neemt toe door corona, maar blijf alert Vandaag de dag is het gemakkelijker dan ooit om de buitenwereld via het internet naar uw eigen huis te brengen. Uw favoriete films en series streamen, de wekelijkse boodschappen doen vanaf de bank en het eten van het restaurant rechtstreeks naar uw eettafel laten brengen. Dit alles in slechts een paar klikken. Zeker nu we veel thuis zijn en minder de winkelstraat in gaan, groeit het aantal online bestedingen met een razend tempo. Zo blijkt onder andere uit het aantal online consumentenbestedingen in non-food, dat met 56 procent steeg ten opzichte van vergelijkbare weken een jaar geleden.



Ondernemers spelen hier handig en creatief op in. Lokale restaurants en koffietentus zijn open voor afhalen en bezorgen. Onafhankelijke kledingwinkels openen shops op Instagram of starten in razend tempo een webshop. Anderen, zoals personal trainers, kappers of consultants geven online advies via chat of een videogesprek.

Zoveel online bestellen en betalen moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Visa en banken werken er hard aan om online betalingen veilig te houden – met behulp van meerdere beveiligingsmethodes om fraude te voorkomen, gegevens te beschermen en consumenten te helpen hun geld terug te krijgen als iemand een Visa-creditcard zonder toestemming gebruikt.

Maar er zijn ook acties die consumenten zelf kunnen ondernemen om veilig online te winkelen. Visa zet zes praktische tips op een rij:

Identificeer uzelf

Dankzij nieuwe Europese regelgeving kunnen banken meer identiteitscontroles eisen voor online betalingen. Dit zorgt ervoor dat de betaling afkomstig is van de echte kaarthouder en niet van een fraudeur. Waar mogelijk kunnen consumenten methoden als vingerafdruk of gezichtsherkenning instellen op hun smartphone en in bankapps. Dit zijn snelle, eenvoudige en veilige manieren om online te betalen. Zoek naar de ‘s’

Let bij online betalen op de URL. Begint deze met https:// dan is de website veilig. Ziet u alleen http://, zonder ‘s’, dan kan de verbinding onveilig zijn en kunt u beter geen betaling doen. Stel notificaties in

Sommige banken bieden klanten de mogelijkheid om notificaties in te stellen als u kaart gebruikt is om te betalen of als er een bedrag van u rekening is afgeschreven. Via internetbankieren of in de bankapp kun u ook u transacties zien. Ziet u een ongewone betaling die u niet zelf hebt gedaan, neem dan direct contact op met uw bank. Creditcardbedrijven hebben een ‘zero liability’ beleid: kaarthouders krijgen hun geld terug als hun kaart is gebruikt voor fraude. Kijk uit voor phishing

Het is belangrijk om voorzichtig om te gaan met ongevraagde en verdachte e-mails, telefoontjes, appjes of sms’jes. Oplichters kunnen proberen persoonlijke informatie te stelen, zoals kaartnummers, gebruikersnamen en wachtwoorden. Bij twijfel is het altijd goed om niet op links te klikken of bestanden te downloaden – zeker niet als de afzender onbekend is. Werk uw software bij

Zorg ervoor dat u altijd de laatste software op u computer, tablet of smartphone hebt geïnstalleerd. De makers van die software, programma’s en apps werken voortdurend aan de bescherming van de gebruiker – maar kwetsbaarheden kunnen alleen worden opgespoord en verwijderd als u als gebruiker deze updates uitvoert. Gebruik 'chargebacks’ slim

Een chargeback of terugboeking is een manier voor de bank om een betaling terug te vorderen van de bankrekening van een verkoper. Deze kan worden ingezet wanneer klanten de goederen of diensten die zij met hun Visa betaalkaart of creditcard hebben betaald niet ontvangen. Deze terugboekingen zijn ook van toepassing als een verkoper niet langer de dienst kan leveren die is geboekt en betaald. Een voorbeeld hiervan is een reis die met een Visa kaart is betaald en die wordt geannuleerd omdat de luchtvaartmaatschappij failliet is. Maar denk ook aan bestelde kleding die bijvoorbeeld drie maten te klein wordt bezorgd en waarvan de winkel het niet terugneemt. Als klanten er zelf niet uitkomen met de verkoper of als de touroperator en de verzekeringsmaatschappij de schade niet dekken, kunnen Visa-kaarthouders contact opnemen met hun bank om een chargebackprocedure te starten. Terugboekingen zijn geen wettelijk recht en er is geen garantie – maar het is goed om te weten dat deze optie beschikbaar is. Visa eist van alle banken die Visa creditcards uitgeven dat zij alle aanvragen eerlijk en goed beoordelen. Last but not least...

En niet te vergeten: als u denkt te maken te hebben met fraude, is het altijd belangrijk om uw bank te informeren en de situatie uit te leggen. De bank kan vaak helpen om het geld terug te krijgen.