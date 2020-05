Een eigen corona-protocol maakt een beheerste terugkeer naar de werkplek mogelijk De intelligente lock-down gaat binnenkort voorzichtig de deuren van onze bedrijven openzetten. Het is voor zowel werkgever als werknemer de hoogste tijd om weer aan de slag te kunnen. En dat is ook zeker mogelijk, stelt directeur Ronald Simonis van Effect Veiligheid BV, als u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt. De overheid vraagt aan sectoren en bedrijven om in eigen beheer een corona-protocol op te stellen. Daarin maakt u afspraken op maat om veilig terug te kunnen keren naar de werkomgeving.



Een eigen corona-protocol maakt een beheerste terugkeer naar de werkplek mogelijk en verantwoord. Dit protocol moet minimaal bestaan uit de uitwerking van drie thema’s: afstand, hygiëne en bescherming. Ook gedragsbeïnvloeding (medewerkers, bezoekers, leveranciers) en interne handhaving zijn hierbij van ondersteunend belang. Tenslotte moet extra druk op de publieke ruimte en het openbaar vervoer zoveel mogelijk worden voorkomen. De overheid zelf komt met ‘flankerend beleid’ en wetgeving voor de anderhalve metersamenleving. Deze combinatie van overheidsmaatregelen en branche specifieke protocollen zijn hard nodig. Volgens wetenschappers van de Harvard University is de kans namelijk groot dat het coronavirus, of mutanten daarvan, en de bijbehorende maatregelen ons nog jarenlang blijven vergezellen. De anderhalve meter­samenleving zal het ‘nieuwe normaal’ zijn, ook op de werkplek.



Goede voorbeelden

Inmiddels zijn er al enkele goede voorbeelden van sectorbrede aanpak. Zo heeft de bouw- en technieksector een aantal werkbare protocollen opgesteld. Deze maken het mogelijk dat bouwvakkers en monteurs gewoon hun werk kunnen doen. Zowel bij nieuw- en verbouw, als bij service en onderhoud ‘achter de voordeur’. Metselen op voldoende afstand, timmeren in vaste kleine teams en buiten schaften. Ook in de supermarkten, onderdeel van een van onze vitale sectoren, zijn veel praktische oplossingen gevonden. Verplicht gebruik van winkelwagentjes, schone en ‘vuile’ karretjes in gescheiden vakken, vulploegmedewerkers met hesjes en lijnen en schermen bij de kassa’s. In de horeca is afhalen en bezorgen van maaltijden meer gemeengoed geworden. En het aantal beschikbare tafeltjes wordt voor straks alvast verminderd en de openingstijden verruimd.



Hoe stelt u zelf een protocol op?

Houd het kort en eenvoudig. Een (hooguit dubbelzijdig) A4-tje is meestal voldoende. Kies voor concrete praktische oplossingen, passend voor uw situatie. Presenteer deze overzichtelijk. Zodanig dat iedereen in de organisatie het direct begrijpt en kan toepassen. Vertaling in pictogrammen, posters e.d. helpt in de communicatie naar de medewerkers. Vermeld de datum en houd het document ‘levend’. De komende tijd is nog regelmatig aanpassing nodig: versoepeling of juist aanscherping. Stel een ‘coronaverantwoordelijke’ aan. Deze ziet toe op naleving van het protocol. Ook behandelt hij meldingen van medewerkers over onveilige situaties. Tip : laat uw Arbo deskundige nog even meedenken bij het opstellen van uw protocol of een schriftelijke ‘toetsing’ uitvoeren op het eindconcept. Dat voorkomt dat u essentiële punten mist.



Praktische oplossingen

Op internet zijn al veel ideeën, voorbeelden en formats te vinden. Er zullen nog vele volgen. Medewerkers blijken ook creatief in het vinden van oplossingen. Zo bedacht een opzichter van een woningbouwvereniging dat hij niet meer zelf meeging naar een huisbezichtiging. In plaats daarvan kon de klant de sleutel ophalen in een kastje, voorzien van een pincode. Na bezichtiging werd de retour bezorgde sleutel natuurlijk wel ontsmet en de code aangepast. Belangrijk is dus om oplossingen te kiezen die goed passen in de eigen situatie. In bijgaande tabel staan diverse praktische oplossingen, verdeeld naar werkplek, gebouw en organisatie. De nadruk ligt hierbij op werken in kantooromgeving. Voor andersoortige werkplekken, zoals in de industrie, is altijd maatwerk nodig. Ook hierbij kunnen de woplossingen van Effect Veiligheid BV helpen. Veel succes. Werk veilig. Blijf gezond.