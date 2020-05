Is factoring iets voor u? Het ontvangen van betalingen van facturen is voor veel ondernemingen een probleem voor de liquiditeit. Doordat facturering vaak achteraf plaatsvindt, komt het regelmatig voor dat inkoopfacturen enkele weken en soms wel maanden eerder worden betaald dan de verkoopfactuur die gaat over dezelfde inkoopkosten. Een oplossing die helpt om dit liquiditeitsprobleem te voorkomen is factoring. Factoring maakt sinds 2015 een opmars in Nederland en meer en meer bedrijven maken hier gebruik van.



Het is echter nog een relatief nieuwe en onbekende aangelegenheid. Daarom vertelt Arnold Kuipers van factoringvergelijken.nl u de voor- en nadelen van factoring.



Wat is factoring precies?

Factoring is een vorm van facturering waarin de zorg rondom uw betalingen wordt weggenomen door een externe partij. Bij factoring wordt uw verkoopfactuur bijna direct betaald door uw factoring partij. U betaalt hier een vast bedrag per maand of een vast percentage van de verkoopfactuur voor.



Voordelen factoring

Het bedrag dat u normaliter veel later pas zou ontvangen, is nu direct te ontvangen. Hierdoor is de liquiditeit in uw onderneming stukken beter. Daarnaast hoeft er niet iemand in uw eigen onderneming bezig te zijn met de debiteuren. Er wordt een medewerker ontzorgd die normaliter als functie had om achter debiteuren aan te zitten. Deze vaak vervelende activiteit wordt volledig uit handen genomen door een factoring bedrijf.



Nadelen factoring

Factoring heeft zoals ieder voordeel ook enkele nadelen. Wanneer u gebruik maakt van factoring, verliest u, en uw klant een stukje privacy omdat een derde partij inzicht krijgt in uw facturen, en financiën. Daarnaast kost het u natuurlijk geld. Wanneer een factoring bedrijf wordt ingeschakeld om uw facturen te betalen kost het u of een vast percentage per factuur, of een vast bedrag per maand.



Factoring vergelijken

Allereerst moet u voor uw bedrijf beslissen of de voordelen van factoring opwegen tegen de nadelen van factoring. Als dit voor uw bedrijf het geval is en u over wilt gaan op deze vorm van debiteurenfinanciering moet u op zoek naar een partij die u met uw financiële- en klantgegevens vertrouwd. Het is daarom belangrijk een vertrouwde en gerenommeerde partij uit te zoeken. De kosten die je aan zo’n partij betaald zijn in de regel iets hoger, maar u krijgt hier wel meer garanties voor terug. Denk hierbij aan het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en die van uw klanten.