Houd hackers buiten uw online videocall Door de verlenging van de coronamaatregelen tot 20 mei, werken de meeste Nederlanders nog minstens een maand thuis en vinden hun sociale activiteiten meestal online plaats. Dat betekent dat we waarschijnlijk nog langer intensief gebruiken maken van tools om te videobellen, streamen en chatten. Met één druk op de knop sta u in verbinding met collega’s, vrienden of familieleden en deel u (soms) gevoelige informatie.



Het gemak van deze digitale tools zorgt er echter ook voor dat cybercriminelen makkelijker toegang hebben tot de informatie u in deze tools met anderen deelt. Daarom is het belangrijk om u bewust te zijn van de privacy- en veiligheidsrisico’s en op een aantal zaken te letten als u online gaat videobellen.



De tien belangrijkste tips van experts in cyberveiligheid:



1. Volg altijd het bedrijfsbeleid. Als u thuis werkt, is het belangrijk om het beleid van het bedrijf waar u voor werkt te kennen en te volgen. Veel bedrijven hebben een Bring Your Own Device-beleid. Werkt u dus op een eigen apparaat, zorg er dan voor dat deze is beveiligd en ingesteld volgens dit beleid en veilig te gebruiken is. Ken u het beleid van uw bedrijf (nog) niet? Informeer eens bij collega’s: bedrijven hebben vaak trainingsprogramma's voor hun personeel om ervoor te zorgen dat alle medewerkers het bedrijfsbeleid kennen en begrijpen.



2. Zorg dat uw thuisnetwerk veilig is. Denk aan het configureren van firewalls om ongewenste gasten buiten te houden, een veilige router en zorg dat uw netwerkinstellingen up-to-date zijn.



3. Gebruik een veilige wifi-verbinding. Het gebruik van openbare wifi-verbindingen of een verbinding die niet veilig is, maakt u kwetsbaar voor cybercriminelen, omdat zij deze verbindingen kunnen hacken.



4. Controleer de beveiligings- en privacy instellingen van uw tools. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de functie van ‘Bestanden delen’ uit te schakelen om virussen te voorkomen, of kan de host van het videogesprek ervoor kiezen om 'Scherm delen' uit te schakelen.



5. Wees u altijd bewust van de webcam. Veel tools maken het mogelijk om tijdens het videobellen de achtergrond te veranderen, zodat andere leden van een videogesprek niet in uw privé-omgeving kunnen kijken. Vergeet ook niet om de webcam uit te schakelen als het gesprek is geëindigd. Wil u het zekere voor het onzekere nemen, bedek dan – als u niet aan het videobellen bent - de webcam met een ondoorzichtig stuku tape, papier of een zelfklevende, verschuifbare webcamcover.



6. Gebruik een VPN. Het opzetten van een betrouwbaar Virtual Private Network (VPN) versleutelt de online activiteiten en zorgt ervoor dat de gegevens die u via de wifi-verbinding verstuurt, en ontvangt, veilig zijn. Daarnaast maskeert het VPN uw IP-adres, locatie en zoekgeschiedenis - om te voorkomen dat cybercriminelen uw locatie kunnen volgen.



7. Zorg voor een sterk wachtwoord. Stel sterke wachtwoorden in voor uw router en alle apparaten die u gebruikt. Een sterk wachtwoord bevat een complexe en unieke combinatie van ten minste twaalf hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen. Het is het beste om wachtwoorden regelmatig te vernieuwen en niet dezelfde wachtwoorden te gebruiken voor verschillende doeleinden.



8. Gebruik tweestapsverificatie. Sterke wachtwoorden geven één laag bescherming.

Tweestapsverificatie biedt een extra laag bescherming en vereist een extra code om in te loggen op een account. Deze ontvang u bijvoorbeeld via een SMS.



9. Installeer beveiligingssoftware. Sterke beveiligingssoftware geïnstalleerd op alle apparaten biedt goede bescherming terwijl u verbinding maakt met de buitenwereld.



10. Last, but not least: wees voorzichtig met wat u deelt. Wees altijd bewust van wat u online deelt. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk gevoelige documenten deelt tijdens een videogesprek – die wellicht niet voor andere ogen bestemd is.



Veilig bellen, veilig werken

Online vergaderen en videobellen brengt mensen samen in deze moeilijke omstandigheden, nu persoonlijke ontmoetingen niet mogelijk zijn. Zorg ervoor dat uw digitale apparaten en gegevens worden beschermd, zodat u ook de komende maand met een gerust hart online door kunt werken vanuit huis.