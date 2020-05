Geef uw zakelijke bolide een boost Als ondernemer is het belangrijk een professionele uitstraling te hebben. Dit geeft uw klanten meer vertrouwen in uw kennis en kunde. Een professionele uitstraling is het totaalplaatje van een aantal factoren zoals een verzorgd persoonlijk voorkomen, nette visitekaartjes en een moderne website over uw producten of diensten. Als u vaak bij klanten op bezoek gaat, speelt ook uw zakelijke auto een belangrijke rol. Of het nu gaat om een personenwagen die u als bijvoorbeeld IT’er hebt, of een bestelbus die u als aannemer gebruikt om klanten te bezoeken.



Een zakelijke wagen hoeft zeker niet de nieuwste en duurste te zijn. Met kleine aanpassingen zoals nieuwe velgen kunt u het uiterlijk van een zakelijke wagen al een grote boost geven. Daarnaast zorgen aanpassingen aan het uiterlijk ervoor dat u uw auto kan personaliseren. Auto’s zijn massaproductie, maar door een combinatie van verschillende accessoires kan het toch een unieke uitstraling krijgen. Paul Verhoeven van Wheelpoint.nl vertelt er meer over.



Verbeter het uiterlijk van een zakelijke auto

Volgens Verhoeven gaat allereerst het uiterlijk van uw zakelijke auto erop vooruit door te kiezen voor mooie lichtmetalen velgen. "Een auto of bestelwagen is vaak voor een ondernemer een behoorlijke investering. Zeker startende ondernemers kunnen zich niet gelijk veroorloven een compleet aangekleed, nieuw voertuig te kopen. Lichtmetalen velgen eronder laten monteren is een goede manier om een wat oudere of kalere auto te ‘pimpen’. Velgen stylen een auto, en geven deze bijvoorbeeld een sportieve, of juist chique uitstraling. Er zijn ook prima tweedehands velgen verkrijgbaar, waardoor het verbeteren van het uiterlijk van het voertuig financieel nog aantrekkelijk wordt. Dit is de belangrijkste reden voor veel ondernemers om velgen te nemen. Om hun wagen eigen te maken en een uitstraling te geven die goed bij hen past."



Een beter rijcomfort

Vooral ondernemers die dagelijks op locatie bij klanten werken, zitten veel in de auto. Verhoeven: "U zult er niet snel bij stilstaan, maar velgen zijn tot slot ook van invloed op het rijcomfort. Met de juiste velgen is het voertuig beter is balans waardoor het rijden comfortabeler kan worden. Daarvoor is het wel belangrijk dat de velg en band goed geplaatst worden."