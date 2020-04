Compensatieregeling is een meevaller maar kost veel administratieve rompslomp Sinds 1 april a.s. kunnen werkgevers betaalde transitievergoedingen bij het UWV terugvorderen. Gemiddeld gaat het om claims van € 13.500 per persoon, maar het kan oplopen tot € 83.000 per geval. De regeling werkt vijf jaar terug en betreft alle medewerkers die na 1 juli 2015 wegens twee jaar ziekte uit dienst zijn gegaan.



De uitvoering van de Regeling Compensatie Transitievergoeding ligt bij het UWV. Het betreft nieuwe wetgeving die nog op veel punten onduidelijk is. Het loket is inmiddels drie weken open en de website lag er op de eerste dag binnen een paar minuten uit. Later bleek dat men een knop voor het uploaden van de benodigde documenten vergeten was toe te voegen. Inmiddels verloopt de aanvraag een stuk soepeler. Wat lastig blijft is dat er een hele set aan documenten moet worden aangeleverd, waarvan sommige documenten niet meer te vinden zijn. Er is geen mogelijkheid te overleggen als niet alle stukken compleet te krijgen zijn. Er is nog geen enkele indicatie op welke termijn het UWV aanvragen afhandelt en de eerste betalingen gedaan worden.



Teveel nieuwe uitvoeringsregelingen bij het UWV in korte periode

Frans Landstra, arbeidsrechtadvocaat bij Hanze Advocaat: "De compensatieregeling is een meevaller voor werkgevers, die zij op dit moment goed kunnen gebruiken. Maar het kost heel veel administratieve inzet om de claims gehonoreerd te krijgen. Ik kan me goed voorstellen dat werkgevers of hun HR-afdelingen op dit moment wel even wat anders aan hun hoofd hebben. Daarbij komt dat het UWV het op dit moment moordend druk heeft met de afwikkeling van de NOW maatregelen en de hausse aan WW uitkeringen. Dit komt de snelheid van afwikkeling niet ten goede en zorgt voor veel frustratie aan beide kanten van het aanvraagloket."