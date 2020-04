Maak uw kantoor coronaproof Onlangs kondigde Minister-president Mark Rutte aan dat de nieuwe 1,5-meter samenleving nog lang gaat duren, om zo de coronacrisis onder controle te krijgen tot er een vaccin is. Dit heeft consequenties voor de hele economie, en dit is een grote uitdaging voor werkgevers. Veel medewerkers werken momenteel, op sterk aanraden van de overheid, nog zo veel mogelijk thuis. Op de korte termijn is dit een goede en veilige oplossing. Maar op de langere termijn is het natuurlijk gewenst dat iedereen naar kantoor kan, waardoor tevens de productiviteit weer omhooggaat.



Hoe zorgt u er als bedrijf voor dat de anderhalve meter afstand voor werknemers goed wordt gehandhaafd? Hoe maakt u het kantoor zoveel mogelijk Corona-proof?



Let op de route

Bij het betreden van het gebouw moet u natuurlijk ook op een veilige manier u werkplek kunnen bereiken. Een zeer beperkt aantal mensen kan dus maar tegelijk de lift gebruiken, geef dit aan bij de ingang van de lift. Een gezondere manier is om de trap te nemen, hier kan u makkelijker de anderhalve meter afstand regel in acht nemen. Al blijven ‘tegenliggers’ op de trap vaak wel een uitdaging.



Zorg voor een herindeling op kantoor

In de meeste kantoren zitten mensen normaal dichter op elkaar dan 1,5 meter. In de nieuwe maatschappij is dit geen optie meer en moet er een minimaal 1,5 meter afstand gehandhaafd worden. Trek daarom de bureaus uit elkaar en maak losse blokken. Let hierbij goed op of de looproutes naar hun werkplek ook de juiste afstand hebben en hoe de internet- en stroombekabeling loopt.



Kies voor visuele aanwijzingen

Naast de afstand tussen bureaus, is het belangrijk dat u medewerkers bewust maakt van de te behouden afstand. Laat dit visueel zien. Geef met lijnen op de vloer aan hoe groot de persoonlijke werkruimte is van iedereen. Laat hier geen twijfel of onduidelijkheid over bestaan. U kunt ook werken met pijlen op de grond, die aangeven hoe de looproute is. Op deze manier stimuleer u eenrichtingsverkeer waardoor niemand het risico loopt tegen elkaar op te botsen.



Gebruik scheidingswanden of bureauschermen

Een ruimtebesparende toevoeging om uw kantoor op te splitsen is door het gebruik van handige tussenwanden. Dit kan in de vorm van glazen akoestische scheidingswanden die een afgesloten unit vormen. Deze wanden zijn flexibel om te verplaatsen op de werkvloer, afhankelijk van de wensen van het moment. Een andere optie is een bureauscherm dat u tussen twee bureaus plaatst die tegenover elkaar staan. Naast het feit dat deze schermen de besmettingskans verminderen, zijn ze ook geluiddempend, iets wat wellicht ook nog van pas komt na deze crisis.



Neem hygiënische maatregelen

De meest praktische, maar ook ontzettend belangrijke adviezen, zijn die rondom hygiëne. Zorg dat al jouw medewerkers op de hoogte zijn van de volgende hygiënemaatregelen. Geef iemand de verantwoordelijkheid om te controleren of deze worden nageleefd:

Reinig deurklinken altijd na gebruik en daarnaast ook nog vier keer extra per dag met reinigingsspray. Maak hiervoor een tijdschema dat per keer moet worden afgetekend.

Zorg dat er altijd desinfecterende zeep op alle sanitaire voorzieningen aanwezig is en herinner uw medewerkers aan het veelvuldig handenwassen. Richt bijvoorbeeld een ‘hand wash’ station in op een prominente plek op kantoor.

Zorg dat er voldoende voorraad aan desinfecterende doekjes en plastic handschoentjes aanwezig is.

Vervang handdoeken door keukenpapier, dat direct na gebruik wordt weggegooid.

Zorg voor mondkapjes, voor iedereen die graag extra veilig wil werken op de werkvloer.

Maak uw muis, toetsenbord en smartphone minimaal twee keer per dag schoon met een desinfecterend schoonmaakmiddel.

Benadruk nogmaals hoe belangrijk het is om te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Doe de wc-deksel dicht bij het doortrekken. Wanneer u doortrekt met de deksel geopend, is het mogelijk dat virusdeeltjes een lange tijd in de lucht blijven zweven. Dit advies van WHO wordt als net zo belangrijk gezien als bijvoorbeeld het niezen in de elleboog. Let op uw luchtbehandelings- en klimaatbeheersingssystemen

We weten dat het Covid-19 virus wordt overgedragen door niezen en hoesten, door deeltus die enige tijd in de lucht blijven hangen. Het is (nog) niet vastgesteld of het virus ook door de lucht wordt overgedragen. Juist omdat dit niet uit te sluiten is, zijn voorzorgsmaatregelen wat betreft luchtcirculatie slim om op te volgen. Er zijn nog geen wetenschappelijk bewezen richtlijnen, maar er is wel onderzoek gedaan door specialisten zoals de REHVA (de Europese vereniging voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen). De REHVA pleit voor enkele voorzorgsmaatregelen die mogelijke risico’s beperken. Op basis hiervan raadt de auteur volgende aan:

- Het belangrijkste advies dat wordt gegeven is het stoppen van centrale luchtrecirculatie. Dit betekent dat er sprake is van recirculatie van de binnenlucht. Hierdoor kunnen virusdeeltus in luchtafvoerkanalen opnieuw in de ruimte terechtkomen. Om dit te voorkomen moeten de recirculatiesecties worden gesloten vanuit het gebouwbeheersysteem, of handmatig.

- Dit advies geldt ook voor decentrale recirculatiesystemen zoals inductie-units en fancoil-units. Waar geen frisse lucht naar binnen wordt geblazen en vuile lucht wordt afgezogen, dient u voorzichtiger te zijn. Indien het systeem geen functie van ventileren heeft en uitsluitend dient voor het bepalen van de temperatuur in de ruimte (warm/koud), is het advies om deze systemen uit te zetten.

- Heeft uw kantoor een luchtventilatiesysteem? Zorg dan dat deze zo lang mogelijk aan staat, zodat er goed wordt geventileerd. Het beste is 24 uur lang op de hoogste stand. Dit is belangrijk om zo veel mogelijk nieuwe luchttoevoer van buitenaf te krijgen. Hebt u geen systeem, zet dan de ramen een kwartier open voordat u medewerkers komen en laat de ruimte zoveel mogelijk luchten.

- Doe onderzoek naar goede luchtreinigers. Luchtreinigers met een zogeheten HEPA-filter doen hetzelfde als een ventilatiesysteem. U hebt er alleen wel meerdere van nodig om de gehele ruimte hiermee te reinigen.

- Indien uw kantoor nog geen airconditioning heeft, is het slim om deze toch aan te schaffen. Moderne airco’s bevatten namelijk filters en een speciale luchtzuiveringsfunctie. Deze filters verwijderen pollen, schadelijks stoffen, bacteriën en andere vervuiling zoals virusdeeltjes uit de lucht. Ook wanneer de airco geen speciale luchtzuiveringsfunctie heeft, wordt de lucht in kantoor toch schoner.



Huur een extra kantoorruimte

Niet op elk kantoor is het mogelijk om de 1,5 meter afstand regel toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de ruimte het niet toelaat om bureaus te spreiden. In dit geval zijn er alternatieve opties waarmee u toch kan zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. De eerste optie is om extra kantoorruimte te huren bij jouw huidige verhuurder. Op deze manier houdt u het team wel op dezelfde locatie én past u de anderhalve meter regel toe.



Deel uw team op

Extra ruimte huren brengt natuurlijk ook bijkomende kosten met zich mee. Een optie die al door veel bedrijven wordt geïntegreerd, is het verdelen van het team in ploegen. Er komen minder mensen tegelijk naar kantoor, zodat de medewerkers op kantoor meer ruimte hebben. De andere helft werkt vanuit huis. Het is goed om dit schema wekelijks aan te passen, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om weer naar kantoor te komen.



Verhuis uw team naar plug and play

U kunt er ook voor kiezen om een deel van het team niet vanuit huis te laten werken, maar te verhuizen naar een flexibele werklocatie. Deze verhuizing kan bijvoorbeeld zijn naar business centers, waar u medewerkers alleen maar een laptop mee hoeven te nemen en direct aan het werk kunnen. Dit is vooral handig omdat deze huurcontracten flexibel zijn. Zodra tijden weer veranderen kan er direct geschakeld worden en de tijdelijke kantoorruimte weer van de hand worden gedaan.