Weet waar u recht op hebt als uw zakenreis gecancelled is Door het coronavirus worden evenementen massaal afgelast en vluchten geannuleerd. Maar wat krijgt u vergoed van uw verzekering als u tijdens deze crisis uw (zaken)reis wilt annuleren? De experts van Knab zochten het uit.



U wilt zelf een (zaken)reis annuleren

U heeft een vakantie of zakenreis geboekt, maar vanwege de omstandigheden in het land wilt of kunt u er niet heen. Wat zijn uw rechten om de reis te annuleren of te wijzigen? Het is altijd mogelijk om uw reis te annuleren. Hier zijn wel annuleringskosten aan verbonden. Hoeveel u hiervoor dient te betalen, staat in de voorwaarden van uw reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij.



Kosteloos uw reis annuleren?

Het is wettelijk vastgelegd dat u uw (zaken)reis kosteloos mag annuleren als de bestemming onveilig is. Hieronder valt ook een gevaar voor uw gezondheid, zoals een virusuitbraak. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Is dit het geval, dan krijgt u uw geld terug. Wat als dat niet lukt?

Het wordt lastig om uw reis kosteloos te annuleren als er geen negatief reisadvies of reisverbod geldt voor een land. Of als er wel een inreisverbod geldt, maar de accommodatie waar u naartoe gaat gewoon open blijft. In dat geval kunt u kijken of juw reis gedekt wordt door uw reis- of annuleringsverzekering.



Check de voorwaarden

Er zijn verzekeraars die de kosten van uw geannuleerde reis dekken. Verreweg de meeste verzekeraars vergoeden de vakantie echter alleen als er een negatief reisadvies geldt. Daarbij zijn overmachtsituaties, zoals epidemieën, ook nog eens vaak uitgesloten in de voorwaarden. Check dit dus goed bij uw verzekeraar. Op MoneyView.nl treft u een handig overzicht met de belangrijkste voorwaarden en bepalingen van alle reis- en annuleringsverzekeringen tijdens de coronacrisis.



Zakenreis geannuleerd?

Dan gelden dezelfde regels als bij een vakantie. Hiervoor heeft u wel een zakelijke reisverzekering nodig. De reisorganisatie of vliegmaatschappij kan uw reis annuleren wanneer deze niet door kan gaan vanwege buitengewone omstandigheden. U heeft dan recht op volledige teruggave van de reissom of - wanneer u een los ticket heeft geboekt - de ticketprijs. Neem daarom contact op met de betreffende organisatie.

Ook als u losse accommodaties of tickets voor de bus of trein hebt geboekt, heeft u bij annulering recht op geld terug. Dit gaat buiten uw reis- of annuleringsverzekering om.



De corona-voucher

Organisaties mogen in plaats van geld teruggeven ook een alternatief aanbieden. Ze kunnen bijvoorbeeld de reis omboeken naar een andere datum of bestemming. Tegenwoordig worden er ook veel tegoedbonnen aangeboden waarmee u de reis op een later moment opnieuw kunt boeken. U bent juridisch gezien niet verplicht om zo’n ‘corona-voucher’ te accepteren, maar u kunt het natuurlijk wel overwegen.

Check altijd of de voucher onder de dekking van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) valt. U heeft dan namelijk ook recht op teruggave van de kosten als uw reisorganisatie of vliegmaatschappij failliet gaat.

