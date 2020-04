Werk ook thuis ergonomisch verantwoord Thuiswerken staat de afgelopen weken volop in de schijnwerpers. Voor digitale nomaden en telewerkers is dit niets nieuws, maar voor de meeste mensen kan het een hele opgave lijken om buiten de geijkte kantooromgeving te werken. De uitdaging is om efficiënt en gemotiveerd te blijven. En dan is er nog een praktisch vraagstuk: hoe zorgt u thuis voor dezelfde mate van ergonomie die op kantoor met professionele hulpmiddelen wordt verkregen?



De vraag is wat werkgevers kunnen doen om thuiswerkers van praktische ondersteuning te voorzien, zodat zij zo min mogelijk fysieke en mentale belasting ondervinden en hun productiviteit en welbevinden op peil blijven. Paul Zuidema, managing director bij Ergotron, reikt hiervoor de volgende vijf tips aan.



1.Stel het beeldscherm af

Als u beeldschermwerk doet, zou de bovenste rand van u beeldscherm idealiter op gelijke hoogte als u ogen moeten staan, of iets daaronder. Uw ogen zouden iets naar beneden moeten zijn gericht en op het midden van het scherm moeten vallen. Daarnaast is het belangrijk om het beeldscherm op minimaal 51 cm afstand van uw ogen op te stellen. Als u met een groot beeldscherm werkt, moet u de kijkafstand iets vergroten. Dat helpt namelijk om vermoeidheid van de ogen tegen te gaan. Verder is het zaak om het beeldscherm tien tot twintig graden naar achter te kantelen om voldoende afstand tussen u ogen en het scherm te waarborgen. Dit alles kunt u doen met behulp van een standaard of schermarm. Als u gebruikmaakt van een laptopscherm kunt u gebruikmaken van een speciale laptopstandaard om het scherm op de juiste hoogte te krijgen. In dat geval kunt u het toetsenbord ook iets kantelen. Dit maakt het typen er een stuk comfortabeler op.



2. Zorg voor een comfortabele stoel

Een optimaal afgesteld beeldscherm zal weinig uitkomst bieden als u niet comfortabel zit. Gebruik een comfortabele stoel die u kunt afstellen om van houding te veranderen. Zorg ervoor dat uw voeten altijd plat op de vloer staan. De rugsteun van de stoel moet kantelbaar zijn en voldoende lendensteun moeten bieden. Daarmee voorkom u belasting van u onderrug.



3. Zet uw toetsenbord op de juiste hoogte

Uw toetsenbord zou zich idealiter op dezelfde hoogte moeten bevinden als uw ellenbogen. Het zou tien graden naar achter gekanteld moeten zijn, zodat u polsen plat blijven. Dit verkleint de kans op overbelasting van u polsspieren. Als u workstation te hoog is voor een juiste ergonomische afstelling van het bureau, kunt u een afstelbare toetsenbordlade aanschaffen. Deze kunt u onder het werkoppervlak uitschuiven, zodat u er uwtoetsenbord op kunt plaatsen.



4. Blijf bewegen

Het menselijk lichaam is niet ingericht op langdurig zitten. Zelfs als u over een ergonomisch verantwoorde werkplek beschikt, zou u elk halfuur moeten bewegen, al was het maar om u rug en armen te strekken. Het gebruik van een zit/sta-bureau is een goede manier om wat meer beweging naar uw werk te brengen. De meeste zit/sta-bureaus zijn in de hoogte verstelbaar, zodat u kunt wisselen tussen staan en zitten. Verder kunt u uw nek ontzien door uw scherm en werkmateriaal direct voor u te plaatsen, zodat u uw hoofd niet al te veel hoeft te draaien.



5. Zorg voor voldoende verlichting

Last but not least is het zaak om rond de werkplek voor voldoende verlichting te zorgen. Daarmee voorkomt u onnodige belasting van u ogen. Natuurlijk licht is het beste, maar met voldoende kunstmatig licht, aangevuld door een bureaulamp die u handmatig kunt in- en uitschakelen, kuntn u uw ogen eveneens ontzien. Voorkom schittering op uw beeldscherm door de positie van het scherm zo goed mogelijk af te stellen. Laat uw ogen af en toe tot rust komen door ze op een object op zes meter afstand te laten focussen.



Deze vijf tips maken het eenvoudiger voor werkgevers en werknemers om comfortabeler thuiswerkplekken in te richten die de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit bevorderen.