Nog elke week stijgt het verwachte omzetverlies Sinds de uitbraak van de cornonacrisis peilt BOVAG elke week onder de leden de stand van zaken. Dat levert de wekelijkse BOVAG Coronamonitor op. Na vier weken heeft BOVAG die monitors verwerkt tot een trendrapport. Wat opvalt: De impact van de crisis in de branche is groot, nog elke week stijgt het verwachte omzetverlies. Niettemin stijgt het aantal ondernemers dat vertrouwen heeft dat hun bedrijf de coronacrisis doorkomt.



Uit het BOVAG-trendrappport blijkt dat het verwachte omzetverlies in de branche in vier weken van ruim 30 naar bijna 50 procent stijgt. Het merendeel van de BOVAG-leden heeft er niettemin vertrouwen in dat het bedrijf door de coronacrisis komt. Het vertrouwen groeit naar mate er meer bekend wordt over de maatregelen. Wel zegt ruim 80 procent binnen drie maanden krediet nodig te hebben.



Afscheid van medewerkers

Ongeveer een derde van de BOVAG-bedrijven verwacht vanwege de coronacrisis afscheid te moeten nemen van één of meerdere medewerkers. Zo’n veertien procent daarvan betreft een BBL-leerling. BOVAG roept zijn leden op de BBL-leerlingen aan de slag te houden en zo nodig ook voor hen gebruik te maken van de hulpregelingen. Zo kan de branche na de crisis op volle kracht uit de startblokken komen met een nieuwe generatie goed opgeleide technici.



Monitor

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: "Het is in deze bijzondere tijden van groot belang dat BOVAG beschikt over representatieve real-time informatie. En daarom heeft BOVAG onmiddellijk na het uitbreken van de crisis de BOVAG Coronamonitor opgestart. Vanaf dag een van mijn voorzitterschap is mij duidelijk hoe groot het belang is van die monitor. Ik gebruik hem letterlijk overal. In gesprekken met ministers, met collega-branche-organisaties en met journalisten. Als wij in Den Haag ons punt willen maken, moeten ze daar onze pijn kennen."



Trendrapport in cijfers

Bekijk hier het trendrapport