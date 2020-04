Pakketbezorgers hebben het drukker dan ooit De groei in online verkopen door het coronavirus, en daarmee pakketverzendingen, leidt tot flinke uitdagingen. Sendcloud zag vorige week een piek van 175 procent in het aantal verzonden pakketten bij alle grote vervoerders. Consumenten bestellen massaal online sinds de corona maatregelingen van de overheid. Het aantal online bestellingen zorgt voor een ongekende voorjaarspiek en overstijgt zelfs Black Friday van 2019, normaal de drukste dag van het jaar.



14 april was de drukste dag van het jaar met 175 procent meer bestellingen dan op de dinsdag voor de corona maatregelen. Ook omliggende landen doen het goed. Het aantal zendingen in Duitsland steeg met meer dan 70 procent. E-commerce in Belgie groeit explosief, het aantal verzonden pakketten steeg de afgelopen week met 142 procent. "Normaal gesproken is april een gemiddelde maand en zien we geen gekke uitschieters. Nu zien we een groei die niemand had kunnen voorspellen. Als we de week voor de corona maatregelingen vergelijken met de daarop volgende weken, zien we nu een stijging van meer dan 90 procent", Aldus Rob van den Heuvel, CEO en co-founder Sendcloud.

Sinds de persconferentie van de Minister President zijn consumenten massaal online gaan bestellen, ziet ook Thuiswinkel.org. "Veel webwinkels zien een enorme stijging in het aantal bestellingen. Zij doen er alles aan om pakketjes zo goed en veilig mogelijk bij de consument te krijgen. De STER tv campagne die we zijn gestart, roept mensen op om waardering te hebben voor iedereen die zich in de keten inzet. Webwinkels, distributiecentra en vervoerders werken goed samen, maar het kan voorkomen dat pakketjes iets later bezorgd worden dan normaal, waarvoor we veel begrip van mensen ontvangen," aldus Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org.



Race tegen de klok

Veel winkels die ook als afhaalpunten fungeren zijn noodgedwongen gesloten waardoor bezorgers meer ritten moeten afleggen. Daarbij komt dat het aantal online bestellingen blijft stijgen. Vervoerders werken met man en macht om het aantal pakketten te verwerken en pakketten zo snel mogelijk te bezorgen, maar 24-uurs levering is moeilijker te garanderen. Sendcloud roept webshops op om consumenten bewust te maken van de situatie. Thuiswinkel startte eerder al een campagne. Er dient begrip te zijn voor bezorgers die er alles aan doen om pakketten veilig en snel te bezorgen. Ook wordt geadviseerd aan webshops om de retourtermijn te verlengen om eventuele vertragingen op te kunnen vangen.