Nieuwe fase in werken op afstand aangebroken Nu vele Nederlandse werkgevers het advies van de overheid opvolgen om hun personeel thuis te laten werken, rijst de vraag of dit de toekomst van ons werk zal zijn. Zelfs bedrijven die altijd terughoudend waren om personeel op afstand te laten werken, zijn nu gedwongen om hun medewerkers op grote schaal vanuit huis in te laten loggen. Deze nieuwe manier van werken brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe kan het MKB met deze uitdagingen omgaan?



Dynabook geeft drie adviezen:



1. Investeer in de juiste technologie voor maximale productiviteit

Kleine, meer wendbare bedrijven lopen voorop als het gaat om werken op afstand. In tegenstelling tot grotere ondernemingen waar veranderingen lastiger grootschalig door te voeren zijn, zijn veel MKB-ondernemingen flexibel en staan ze meer open voor verandering. Belangrijk hierbij is dat de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers op niveau blijft.

Om de productiviteit op peil te houden, is het van belang dat medewerkers met de juiste technologie worden uitgerust. De vraag naar laptops is daardoor de afgelopen maand sterk gestegen. Bedrijven doen er verstandig aan te investeren in lichtgewichte, draagbare en krachtige devices, waarmee medewerkers ook op hun thuiswerkplek productief kunnen zijn. Connectiviteit en prestaties zijn van cruciaal belang, zodat medewerkers in verbinding blijven met collega’s en de samenwerking binnen de teams optimaal blijft.



2. Overwin netwerkcapaciteitsproblemen met de nieuwste technologieën

De uitdaging voor ieder bedrijf dat devices en oplossingen aan zijn netwerk toevoegt, is de hoeveelheid gegevens die deze devices creëren en hoe deze data effectief en veilig worden beheerd en verwerkt. Doordat het werken op afstand is toegenomen, zijn er meer werknemers die vanaf een externe locatie toegang willen tot het bedrijfsnetwerk. Om dit veilig mogelijk te maken, moeten MKB-ondernemingen over de juiste technologie en infrastructuur beschikken.

Het netwerk volledig vervangen is een dure aangelegenheid. Edge computing biedt een betaalbare uitkomst en creëert nieuwe manieren voor het verzamelen, analyseren en verdelen van gegevens. Door data aan de rand van het netwerk te verwerken, wordt de druk op de cloud verminderd. Dit kan door bijvoorbeeld Microsoft 365 / Office 365 lokaal te draaien in plaats van op het netwerk. Gebruikers kunnen op die manier selectiever omgaan met de gegevens die ze naar het netwerk sturen.



3. Denk goed na over veiligheid

Waarschijnlijk is security de grootste uitdaging die met werken op afstand gepaard gaat. Massaal werken op afstand zorgt voor unieke cybersecurity-uitdagingen waar het MKB niet eerder mee te maken heeft gehad. Steeds meer cybercriminelen maken misbruik van het coronavirus in geavanceerde phishing-, malware- en ransomwarecampagnes. Vooral voor het MKB kunnen cyberaanvallen een verwoestend effect hebben, omdat ze vaak niet over de expertise of middelen beschikken om zich weer volledig te herstellen.

Naarmate meer devices toegang krijgen tot potentieel gevoelige bedrijfsgegevens buiten het kantoor, biedt dit meer kansen voor cybercriminelen om binnen te dringen in netwerken. Beveiliging is daarom topprioriteit voor het MKB. In eerste instantie moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun medewerkers zijn uitgerust met de juiste tools en beveiligingsfuncties om het risico op cyberaanvallen te verminderen.

Devices met gezichts- of vingerafdrukherkenning en hardware-based credential opslagmogelijkheden bieden een eerste stevige verdedigingslinie tegen cybercriminelen, waarmee het risico van ongevraagd inloggen op devices wordt beperkt. Een andere maatregel vormen zero-client-oplossingen, die ervoor zorgen dat op devices zelf geen gevoelige informatie wordt opgeslagen. In plaats daarvan gebeurt dit centraal in de cloud, zodat informatie veilig blijft, ook bij verlies of diefstal van een device. Dit in tegenstelling tot een thin client waar gegevens nog altijd via een lokaal besturingssysteem worden verwerkt.



Nieuwe fase van werken op afstand

Het lijdt geen twijfel dat de huidige wereldwijde situatie ons in een nieuwe fase van werken op afstand heeft gebracht. Zoals bij elke zakelijke verandering zijn er een aantal struikelblokken – vooral vanuit het oogpunt van een device van de werknemer, de beschikbaarheid van bandbreedte en cybersecurity. Meer dan ooit, ongeacht de grootte van een bedrijf, is het noodzakelijk om de uitdagingen voor werken op afstand de baas te zijn.