Om de industrie te helpen begrijpen hoe technologie strategische en operationele uitdagingen kan oplossen, start Rockwell Automation onder de naam VirtualConnect met een serie gratis online evenementen. Het eerste event in de reeks vindt plaats op dinsdag 12 mei van 10.00 tot 14.00 uur en biedt onder meer gespecialiseerde leerprogramma’s; mogelijkheden om te netwerken met collegabedrijven of experts en de mogelijkheid om ‘rond te lopen’ op de digitale beursvloer.



"De digitale transformatie zal doorzetten en biedt uitgebreide mogelijkheden om onze manieren van werken te veranderen; zowel in de fabriek als daarbuiten," zegt Nathan Turner, directeur Integrated Architecture bij Rockwell Automation. "Ons VirtualConnect-evenement is een mooi voorbeeld van hoe veerkrachtig het bedrijfsleven is en hoe het de digitalisering omarmt om te kunnen blijven leren en te netwerken zonder fysiek te reizen."



Het programma

Na een openingskeynote door Susana Gonzalez, EMEA-president van Rockwell Automation over de technologieёn die de industrie transformeren, zullen technische specialisten van Rockwell Automation interactieve videopresentaties verzorgen over het verzamelen van data en het nemen van gefundeerde beslissingen met behulp van slimme technologie. Hierdoor kunnen de productiviteit en de operationele efficiency worden verbeterd.



Het virtuele evenement heeft twee tracks: een traject over slimme machines en een traject over de digitale transformatie. De deelnemers zullen onder meer leren hoe augmented reality, digital twins en het Industrial Internet of Things (IIoT) nieuwe mogelijkheden voor fabrikanten creёren. Door slimme devices in te zetten om hun bestaande productieprocessen uit te breiden, kunnen ze hun prestaties verbeteren.



In de agenda zijn alle sessies en onderwerpen te vinden zoals:

Het oplossen van bedrijfskritische productieproblemen met behulp van Connected Services

Het gebruik van slimme sensoren voor een betere benutting van de beschikbare assets

Veiligheid en beveiliging op het Industrial Internet of Things

Ruwe data omzetten in bruikbare informatie Op de virtuele beursvloer zijn digitale stands van Rockwell Automation en haar partners te zien. De deelnemers kunnen real time praten met automatiseringsexperts om een beter inzicht te krijgen in de producten en oplossingen die tijdens de VirtualConnect-presentaties aan de orde komen. De technische specialisten en presentatoren zijn gedurende het hele evenement beschikbaar om vragen te beantwoorden.



Bovendien kunnen bezoekers de virtuele stands van Rockwell Automation partners, zoals Biehl+Wiedemann, Ocean Data Systems, ePlan, Maplesoft, Spectrum Controls, Stratus en WIN-911 bezoeken om informatie te krijgen over aanvullende producten en oplossingen.