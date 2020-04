De Sustainable Development Goals (SDGs), zijn wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen waar iedereen een rol in kan spelen. Ook de ontwikkeling en toepassing van normen kan hier aan bijdragen. Tijdens het webinar op maandag 8 juni (10.00 - 11.00 uur) wordt een toelichting gegeven op de relatie tussen normen en de SDGs.



In 2015 zijn er in Verenigde Naties-verband afspraken gemaakt over zeventien wereldwijde doelen: de Sustainable Development Goals. Verschillende nationale, Europese en wereldwijde normen hebben in hun voorwoord al aangegeven dat ze een bijdrage leveren aan de SDGs. Het wereldwijde stelsel van normalisatie, inclusief NEN, valt onder SDG 17 Partnerschap om de doelen te bereiken. Webinar



Hoe kunnen normen bijdragen aan de SDGs? Hoe kunnen de SDGs worden meegenomen bij normontwikkeling? Tijdens het webinar wordt een toelichting gegeven op de relatie tussen normen en de SDGs. Ook worden er voorbeelden gegeven van normalisatieprojecten die al actief aan de slag zijn gegaan met de SDGs. Zo vertelt Jack Steijn, voorzitter van NEN-, CEN- en ISO-commissies voor cacao over de normenreeks voor duurzame en traceerbare cacao.



Aanmelden



Het webinar is op maandag 8 juni van 10.00 tot 11.00 uur. NEN is een van organisatoren van dit webinar. Aanmelden voor dit kosteloze webinar kan via de webpagina van CEN.