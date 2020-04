Maak het beste van uw quaraintainetijd Ondernemers worden op dit moment zakelijk hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Ze moeten alle zeilen bijzetten om de eigen onderneming draaiende te houden. Andere zitten noodgedwongen thuis, zonder werk. Speciaal voor deze laatste groep zet Reaal AOV enkele tips op een rij over hoe u deze tijd kunt gebruiken om aan uzelf en uw zaak te werken.





Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: "De coronacrisis hakt er bij ondernemend Nederland stevig in. Of u nu overuren draait in de zorg of juist veel minder werk hebt door het wegvallen van opdrachten, het coronavirus overheerst de dagelijkse werkzaamheden bij iedereen. Speciaal voor ondernemers en zelfstandigen die nu noodgedwongen een rustigere periode doormaken zet Reaal AOV een paar tips op een rij. Deze tips kunnen ter inspiratie dienen om de huidige situatie te gebruiken om uzelf mentaal te versterken en daarmee uw bedrijf voor te bereiden op de periode na de crisis."



Tips voor thuis

De volgende tips zijn tot stand gekomen na een inventarisatie van de Reaal-businesspartners: Ascender, Ondernemenplus en het Ondernemersklankbord:

Houd contact! Zowel met uw team en personeel als met klanten of opdrachtgevers. Maak bijvoorbeeld een beeldbel-afspraak met een klant waar u leuke dingen voor hebt gedaan of met wie u samen succesvol bent geweest. Wat zou u voor elkaar kunnen betekenen? Nu en na deze periode. Benut de tijd om zaken bij te werken, onderhoud te plegen en diensten, producten en/of processen te verbeteren. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Maak een overzicht van de plannen die u had voor de coronacrisis en kijk wat u daar nu al aan kunt doen. Laat u inspireren door nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld door een webinar over creativiteit en succes te bekijken of een podcast te luisteren van andere inspirerende ondernemers. Ruim uw werkplek of bureau goed op: een opgeruimde omgeving geeft ook weer ruimte in jouw hoofd voor nieuwe ideeën. Opschonen draait niet alleen om opruimen of weggooien, maar vooral ook om keuzes maken. Hoe moeilijk deze tijd ook is. Blijf aandacht geven aan het versterken van uw veerkracht. Optimisme is daarbij een belangrijke eigenschap. Probeer toekomstgericht te blijven, zeg tegen uzelf: dit gaat voorbij en we doen dit samen. Als u last hebt van negatieve gedachten probeer dan van mindset te switchen door iets te gaan doen waar u positieve energie van krijgt en praat met iemand die een goed klankbord voor u kan zijn. Onderhoud uw actieve coping skills: als u gewend bent om oplossingsgericht te handelen, blijf dit doen. Doorbreek het ritme van de thuiswerkdag door iets leuks te organiseren voor uzelf. Focus u op waar uw invloed ligt. Het is ook een tijd van bezinning. Bent u gelukkig in wat u doet (voor de crisis)? Past uw eigen rol in uw bedrijf nog bij u? Wat zou u anders willen aanpakken? Aan welke kwaliteiten en vaardigheden zou u nu kunnen werken om straks met hernieuwde energie door te gaan? Bespreek dit met een bekende of schakel eventueel een coach in. Ondernemers zijn vaak veel bezig met het hier en nu. De waan dan de dag overheerst. Benut nu deze tijd die u ongewild krijgt om u koers, missie en doelen onder de loep te nemen. Bereid u voor op de (her-)start van u bedrijf. Wat zou u kunnen doen om zo snel mogelijk zaken weer op de rit te krijgen? Waar wilt u uw focus opleggen? En erg belangrijk: vraag om hulp als u vastloopt. Of het nou over praktische zaken gaat m.b.t. uw onderneming, of over mentale vraagstukken. U hoeft het niet alleen te doen! Voor tips over financiële ondersteuning verwijst Reaal naar de Rijkoverheid.