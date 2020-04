Vier tips voor succesvolle implementatie Kunstmatige intelligentie (AI) roept bij veel mensen nog altijd een somber toekomstbeeld op waarin robots het voor het zeggen hebben. Door AI in één adem te noemen met gesprekstoepassingen klinkt de term toegankelijker en is het minder eng. Veel mensen zijn al bekend en comfortabel met zogenaamde voice-toepassingen als Google Home en Alexa. De technologie is tegenwoordig een integraal onderdeel van huizen, vervoersmiddelen en kantoorpanden. AI in gesprekstoepassingen is binnenkort niet meer weg te denken uit verschillende diensten die bedrijven bieden.



Conversational commerce is de toekomst. AI wordt al in veel sectoren gebruikt. Sommige fastfoodrestaurants gebruiken algoritmen om de drive-through sneller en nauwkeuriger te maken. Veel banken hebben inmiddels digitale adviseurs ‘in dienst’ en in de autobranche helpen digitale assistenten uw om keuzes te maken. En heb u eenmaal een auto gekocht? Met behulp van AI weet u precies wanneer die weer gekeurd moet worden. AI in de ‘backend’ van software is extreem nuttig. Waarom zou u er in (gesproken) communicatie met uw klant dan geen gebruik van maken?

Matt O’Kane van Cognizant Digital Business geeft vier tips aan bedrijven die met AI willen werken om hun klanten een optimale beleving te bieden.

Investeer voor de korte en lange termijn

Het installeren van voice-toepassingen vraagt soms om een eenmalige investering die niet alleen nu, maar vooral later nuttig blijkt te zijn. De technologie voor de ene oplossing biedt vaak ook een uitkomst voor een andere uitdaging in de toekomst. Een bank kan bijvoorbeeld voice-oplossingen implementeren waarmee klanten (via audio) hun saldo kunnen opvragen. Datzelfde systeem kan, als het eenmaal is aangelegd, ook gebruikt worden voor andere doeleinden zoals een gepersonaliseerde chatbot, wat vruchten afwerpt zodra u als bank op een kwalitatieve manier wilt spreken met klanten. Weet dus dat de investeringen voor morgen óók in de toekomst hun rendement kunnen hebben. Verbind projecten

Door verschillende projecten en projectgroepen met elkaar te verbinden kun je programmacodes en interfaces, maar ook eerdere best practices binnen u organisatie op elkaar laten bouwen. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een ‘AI-centrum’, waardoor u allerlei methodes onder één dak hebt die verschillende praktijkcases beoordelen en prioriteren. u brengt zo alle expertise op het gebied van verschillende zaken bij elkaar en u creëert schaalvoordeel voor de toepassing van AI. Laat uw afdelingen dus niet autonoom met problemen worstelen. Deel de kosten en lasten om op alle fronten beter te worden. Denk vanuit de gebruiker

Probeer in het ontwerp van toepassingen eindgebruikers in gedachten te houden. Waar zijn zij naar op zoek? Stel binnen uw bedrijf een adviesteam op dat de behoeften inventariseert en zoek een consultantpartner om aan waardevolle inzichten te komen over de klantwensen. Neem interviews af, schat het toekomstig gebruik van het platform in en kom zo tot een strategie voor de verschillende kanalen waar de klant actief is. Zo ondersteun5t u uw klant bij het stellen van de prioriteiten en stelt u een roadmap voor de volgende jaren op. Kijk verder dan chatbots en slimme speakers

Niet alleen voor uw bedrijf, maar ook voor AI-toepassingen moet u proberen altijd ‘omnichannel’ te denken. Functionaliteit op verschillende apparaten en via verschillende kanalen is het devies. Uw AI voice-toepassingen moeten inzetbaar zijn via desktop, telefoon en alle andere apparaten met een internetverbinding. Google, Alexa én Siri moeten in toepassingen welkom zijn en de software moet berichten kunnen sturen via verschillende services. Besef dat elk platform een gebruiker heeft en het buitensluiten van één kanaal het verlies van een potentiële klant betekent. AI in gesprekstoepassingen groeit

Steeds meer bedrijven verkennen de mogelijkheden van AI-toepassingen in voice-toepassingen via hun verschillende kanalen. Dit is een teken dat het gebruik en de ontwikkeling van de toepassingen snel gaat groeien. De ideeën worden grootser, maar ook concreter. Tegelijkertijd gaan verwachtingen van klanten omhoog en worden oplossingen complexer. Bedrijven staan voor de uitdaging een logische strategie te vormen voor nu en in de toekomst. Ondernemers die de mogelijkheden van hun voice-toepassingen willen verkennen, doen er goed aan bovenstaande tips in gedachten te houden.