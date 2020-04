De economie zal krimpen, maar hoeveel? De maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen leiden tot sterk lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland. Rabobank verwacht de grootste daling in de sierteelt met 70 procent voor het tweede kwartaal en 40 procent voor het derde kwartaal van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Voor bloembollenbedrijven houdt de omzetdaling het langst aan, met in het vierde kwartaal nog steeds een forse daling van naar schatting vijftien procent.



Waar Rabobank donderdag 9 april naar buiten kwam met economische prognoses van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde van sectoren, maken sectorspecialisten van de bank met dit onderzoek een vertaling naar de verwachte omzet per sector. "Ondernemers hebben dringend behoefte aan een beeld van de verwachte omzetdaling," duidt Carin van Huët, directeur sectormanagement Rabobank. "Voor hen is het belangrijk om een prognose te hebben van de verwachte omzet zodat je daarop kan anticiperen." Om een goed beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op (sub)sectoren toont de publicatie de omzetontwikkeling ten opzichte van 2019.

Van Huët: "Het zal niet verbazen dat we in de land- en tuinbouwsectoren sterk lagere omzetten zien, in het bijzonder voor de sierteelt en bedrijven die leveren aan horeca." Uit het onderzoek blijkt voorts dat de detailhandel geconfronteerd wordt met omzetdalingen tot 80 procent en de horeca rekening moet houden met aanhoudende onzekerheid, ook als de overheidsmaatregelen versoepelen.



Ontwikkeling land- en tuinbouw

Met 70 procent voor het tweede kwartaal en 40 procent voor het derde kwartaal van 2020, ten opzichte van dezelfde periode in 2019, is de daling in de sierteelt het grootst. Bloembollenbedrijven moeten rekening houden met de langst aanhoudende omzetdaling, in het vierde kwartaal naar schatting nog altijd 15 procent. Prijzen van kalfsvlees en fritesaardappelen zijn sterk gedaald en inmiddels staat de melkprijs onder druk.



Dreigende leegstand in winkelgebieden

In de detail- en groothandel zijn forse vraaguitval, gigantische omzetdalingen en liquiditeitscrises aan de orde van de dag. Opticiens, kledingwinkels, meubelspeciaalzaken: ze worden geconfronteerd met omzetdalingen tot 80 procent en sluiten de fysieke deur. Van Huët: "Online verkoop vangt de forse fysieke omzetdaling bij lange na niet op. Sluiten betekent direct nul inkomsten, terwijl de vaste kosten doorlopen. De economische schade zal groot zijn, met vele tienduizenden werklozen in deze branche en grote leegstand in winkelgebieden."

Vooral in de mode en sport verouderen voorraden snel. Veel formules veranderen van winstgevend naar verlieslatend bij 'slechts' tien procent omzetdaling. Retailers zullen alles op alles zetten om zoveel mogelijk omzet te maken. Factor van belang is dat winkels samen met horeca het hart vormen van onze binnensteden. Ze maken deze plaatsen aantrekkelijk, vitaal en leefbaar. Bovendien zijn zowel winkels als horeca grote werkgevers. Die belangrijke sociale en economische functies van binnensteden worden stevig geraakt, met een verdere verschuiving naar online verkoop als gevolg.



Aanhoudende onzekerheid voor horeca

Doordat het kabinet de coronamaatregelen gefaseerd zal afbouwen, is de verwachting dat locaties waar mensen in grote groepen samenkomen als laatste kunnen openen. Reisorganisaties, hotels, restaurants en vakantiecentra krijgen daardoor voor lange tijd te maken met forse omzetdaling. Ook de beperkte zakelijke bestedingen in restaurants, hotels en events hebben forse impact. Het opnieuw inplannen van zakelijke activiteiten kost tijd en zal deels pas na de zomer worden opgepakt.

Daarnaast is de kans groot dat bedrijven minder gaan besteden als gevolg van noodzakelijke kostenreductie. Het internationale toerisme zal met ruim twintig procent dalen in 2020 ten opzichte van 2019 en enige tijd kosten om volledig te herstellen. Rabobank verwacht hier een vertragend effect en mogelijk pas een volledig herstel in of pas na 2021.



Binnenlands toerisme lichtpunt

"Het is duidelijk dat we te maken hebben met een diepgaande en sectoroverstijgende crisis die nog lang zal na-ijlen," aldus Carin van Huët. Er is wel een lichtpuntje te benoemen: "Als de maatregelen versoepeld worden per 1 juni, dan verwachten we dat meer Nederlanders dit jaar hun vakantie zullen vieren in eigen land. Dit biedt mogelijk enigszins perspectief in een verloren jaar."



Vijf procent krimp

Donderdag 8 april publiceerde RaboResearch economische prognoses die opgesteld zijn aan de hand van scenario-analyse. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met vijf procent, waarbij we ervan uitgaan dat de corona-beperkende maatregelen tot ten minste 1 juni worden voortgezet. De sectorprognoses van RaboResearch tonen hoe de toegevoegde waarde van sectoren zich jaar-op-jaar ontwikkelt. De toegevoegde waarde is de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt. Voor ondernemers is het relevant om vanuit deze toegevoegde waarde een vertaling te maken naar de verwachte omzetontwikkeling in hun (sub)sector. Om een goed beeld te krijgen van de impact van de coronacrisis op (sub)sectoren tonen we in deze publicatie de omzetontwikkeling ten opzichte van 2019.



Zie voor meer informatie, de omzetprognoses voor alle subsectoren tot en met 2021 en infographics: Rabobank.nl.