Werknemersparticipatie biedt tevens fiscale voordelen Werknemersparticipatie, het verstrekken van aandelen in het eigen bedrijf aan medewerkers, maakt het voor startups en MKB mogelijk om in deze tijd van economische malaise personeel te behouden, en samen met hen het bedrijf weer op te bouwen. Internationaal advocatenbureau Baker McKenzie en financieel dienstverlener Captin zijn een bijzondere samenwerking aangegaan om deze bedrijven juist nu te helpen om medewerkersparticipatie te implementeren.



Volgens Techleap, een organisatie die startups ondersteunt, kent momenteel slechts vijftien tot twintig van de Nederlandse techbedrijven een eigen aandelenoptieregeling: een percentage dat in de VS bijvoorbeeld significant veel hoger ligt. Door de Coronacrisis is het voor bedrijven echter juist nu belangrijk om hun medewerkers te betrekken bij hun onderneming. Hiertoe bieden aandelen- of optieplannen uitgelezen mogelijkheden.



Ondernemende medewerkers

Ondernemende medewerkers die, denkend als aandeelhouders, hun functies bevlogen en ambitieus uitvoeren, zijn immers van cruciaal belang voor de bedrijfsprestaties. Naast het vergroten van de betrokkenheid biedt het invoeren van medewerkersparticipatie in deze tijd extra fiscale voordelen, mede doordat de aandelenwaarde sterk omlaag is gegaan.

"Een lagere aandelenwaarde is natuurlijk ongelooflijk stressvol voor bedrijf en medewerker, maar het biedt ook een kans. Door nu werknemers aandelen aan te bieden- gratis of met korting, is loonheffing verschuldigd over een relatief laag bedrag. Tegelijkertijd is het opwaarts potentieel fors," vertelt Don- Tobias Jol, partner bij Baker McKenzie. "Als de economie na de crisis weer aantrekt, gebeurt de verdere waardeaangroei in de vrij laag belaste box 3. Voor innovatieve startups gelden er bovendien gunstige fiscale regelingen wanneer medewerkers deelnemen in een optieplan. Maar het belangrijkste is dat werknemersparticipatie ervoor zorgt dat werkgevers en werknemers echt gezamenlijk de schouders eronder zetten om bedrijven weer te laten floreren."