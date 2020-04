Hoe ontwerpt u een goede bestelknop? Iedere retailer met een webshop wil graag weten hoe zij hun pagina’s zo kunnen inrichten dat bezoekers meer kopen. Daar hoort ook zeker een doordacht ontworpen bestelknop bij. Maar hoe doet u dat precies? Dankzij onderzoek van Remon Hendriksen van Internet Impact is er nu meer duidelijkheid over hoe de grootste webshops van Nederland omgaan met deze toch belangrijke knop. Hij bestudeerde alle webshops uit de Twinkle Top 100 om een goed beeld te krijgen van deze knop.



De vragen waar Hendriksen mee worstelde, komen elke webshopeigenaar bekend voor. Hoe ontwerpt u een goede bestelknop? Welke tekst zet u erop? Gebruikt u afgeronde hoekjes of toch misschien rechte hoeken? En plaats u er een icoon bij voor extra effect of juist niet? Hij besloot om zelf op onderzoek te gaan, aangezien hier nog geen onderzoek naar was gedaan. Daarvoor onderzocht hij alle bestelknoppen, voor zover ze die hadden, van de webshops uit de Twinkle Top 100. In totaal beslaat het onderzoek 93 webshops.



Leren van de grote jongens

Waarom kijken bij anderen? De gedachte hierachter is simpel, aldus Hendriksen: "Kleinere webshops hebben vaak geen middelen, kennis of aantallen om goed te a/b-testen. Hoewel bekend is dat zeker niet alle grote webshops actief a/b-testen uitvoeren, is er een groot gedeelte dat dit zeker wel doet. Het is dan ook interessant om te zien hoe deze grote webshops hiermee om gaan. Het geeft inspiratie voor de eigen webshop en u ziet al snel enkele patronen voorbij komen. Deze lessen heb ik verzameld in mijn onderzoek."

Wat Hendriksen nog wel wil meegeven: "De kleur, de vorm, de tekst: opzichzelfstaand maakt het niet heel veel uit of uw button nu een groene of een oranje kleur heeft. Wat belangrijker is, is hoe de call-to-action eruit springt. Een groene button bij een groene huisstijl staat misschien mooi, maar hij valt een stuk minder op dan een totaal afwijkende kleur."



Enkele bevindingen uit het onderzoek:

De meeste bestelknoppen zijn oranje (29), met groen als goede tweede (25); 37 procent van de webshops praat over een winkelwagen, 29 procent over een winkelmand; Meer dan de helft (58 procent) gebruikt een icoon op de bestelknop; 25 procent van de webshops spreekt de bezoeker persoonlijk aan met ‘je’, ‘jouw’, ‘uw’ of ‘mijn’ in de titel van hun winkelwagen-pagina.