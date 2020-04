Nederlanders: schoonmakers onmisbaar voor een veilig en gezond land Schoonmakers doen belangrijk werk, juist nu meer dan ooit. Premier Mark Rutte noemde schoonmakers in zijn speeches de afgelopen weken in één adem met verpleegkundigen en artsen als een cruciaal beroep in de coronacrisis. 91 procent van de Nederlanders deelt de mening van Rutte en noemt schoonmakers onmisbaar voor de Nederlandse samenleving. Daarbij geeft 80 procent aan dat schoonmaak in de toekomst meer aandacht moet krijgen, met oog op het tegengaan van vergelijkbare virussen.



Dit blijkt uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect namens CSU.



Schoonmaak belangrijke kracht

Markteffect deed onderzoek naar de impact van het coronavirus op de schoonmaakbranche. Het onderzoek is uitgevoerd onder 419 Nederlanders en onder 145 zakelijke beslissers in de facilitaire branche. Niet alleen de Nederlanders vinden schoonmakers onmisbaar, ook 90 procent van de zakelijke beslissers op het gebied van facilitaire dienstverlening in hun bedrijf denkt hier zo over. Schoonmakers worden, net als agenten, brandweerlieden en de zorgmedewerkers, door 88 procent van de Nederlanders gezien als één van de krachten tijdens deze crisis.

"Deze cijfers weerspiegelen het respect en de waardering die we als samenleving voor schoonmakers hebben. Voor kwetsbare groepen waaronder cliënten en patiënten in zorginstellingen en ziekenhuizen is het letterlijk van levensbelang om niet besmet te raken met het virus. Dat vraagt in de zorg en op andere locaties om strikte hygiënemaatregelen en meer schoonmaakrondes. Dit vergt ook veel van onze 16.000 schoonmakers," vertelt John van Hoof, voorzitter Raad van Bestuur CSU.



Sterk veranderende vraag schoonmaakdiensten

Een grote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) ziet een rol voor schoonmaakbedrijven om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ruim één vijfde van de zakelijke beslissers geeft aan dat zij merken dat de vraag naar schoonmaakdiensten sterk is veranderd sinds de uitbraak van het coronavirus. "Wij merken deze veranderende vraag ook. In het bedrijfsleven ligt de vraag lager, omdat een deel van de panden nu momenteel leeg zijn. In de zorg is de vraag juist heel hoog, schoonmaak is daar essentieel. Wij vragen onze schoonmaakcollega’s om aan het werk te gaan in de sectoren waar het juist nu hard nodig is," licht Van Hoof toe. De medewerkers worden daar zo goed mogelijk op voorbereid. "Medewerkers die aan de slag gaan op locaties waar positief geteste coronapatiënten verblijven, krijgen zowel praktijktraining als training via e-learning. Ook informeren wij hen dagelijks over de specifiek geldende regels voor de locatie waar zij werken," vertelt Van Hoof.



Grotere behoefte aan schoonmaak

Er ligt momenteel een grote nadruk op hygiëne in het algemeen. 80 procent van de Nederlanders geeft aan dat er na de huidige crisis meer aandacht moet komen voor het schoonmaken van openbare plekken om verspreiding van vergelijkbare virussen te voorkomen. De bewustwording van het belang van schoonmaak zorgt voor een veranderende vraag. Bijna een kwart van de zakelijke beslissers verwacht een grotere behoefte aan schoonmaakdiensten in de nabije toekomst, zowel in de zorg als in andere sectoren.