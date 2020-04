Niet elke zelfstandige komt nog in aanmerking voor steunmaatregelen De Werkvereniging constateert dat er bij alle aangesloten organisaties (van kunstenaars tot mensen in de bouw en alles daar tussenin) drie groepen werkenden zijn die ten onrechte geen aanspraak op financiële noodsteun kunnen maken: (Zelfstandig) ondernemers met een verkeerde SBI-code; (Zelfstandig) ondernemers die over de grens wonen maar in Nederland werken; Zelfstandig ondernemers die minder dan 24 uur per week als zelfstandige werken.



De Werkvereniging roept het kabinet op om geen SBI-code te gebruiken, om mensen die in Nederland werken en elders wonen en zelfstandigen die deeltijd werken financieel tegemoet te komen.



Schaf SBI-code als voorwaarde voor steun af

Of u in aanmerking komt voor de eenmalige financiële steun van 4000 euro hangt af van de SBI-code die de Kamer van Koophandel bij inschrijving aan uw werkzaamheden heeft gekoppeld. Deze code mag u nu niet veranderen al doet u inmiddels totaal iets anders. Wie zich in 1984 als reclame tekstschrijver heeft ingeschreven en nu werkzaam is als fysiotherapeut, kan toch geen aanspraak op deze steun maken.

"Ik had geen idee wat ik in 2005 als hoofdactiviteit bij de KvK heb opgegeven. Dat blijkt ‘schrijven en overige scheppende kunst’ te zijn?! Zoals veel Modern Werkenden heb ik wel vijf kwaliteiten die ik afwisselend inzet behalve betaald schrijven. Zo werk ik als aanjager van de Werkvereniging en als organisatieadviseur, als coach, als dagvoorzitter en als spreker. Wat mijn hoofdwerkzaamheid is hangt af van de klus die ik het meeste krijg. Deze SBI-code is dan ook totaal achterhaald, en dat treft werkenden in alle bij ons aangesloten organisaties," zegt Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging



Geef steun aan mensen die over de grens wonen en in Nederland werken!

Woont u over de grens maar werk u in Nederland - en betaalt u dus ook gewoon belasting in Nederland - dan wordt u nu naar het loket verwezen in het land waar u woont, dat u uiteraard weer doorverwijst naar het land waar u werkt en belasting betaalt. Het kabinet heeft laten weten hiermee bezig te zijn. Dit is echter niet het moment om te dralen. Deze mensen gaan kopje onder!



Geef steun aan zelfstandigen die in deeltijd werken

Op dit moment komt u als zelfstandige alleen in aanmerking voor financiële steun als u meer dan 1.225 uur per jaar als zelfstandige werkt. Kennelijk gaat het kabinet ervan uit dat dit dus geen kostwinners zijn die rond moeten komen van hun deeltijd inkomsten. Toch is dat vaak wel het geval. Ook hier staat niet de vraag centraal wie hulp nodig heeft, maar of iemand binnen de ouderwetse regels valt. Laat dat hokjesdenken toch eens los. Die hokjes passen de meeste mensen allang niet meer!